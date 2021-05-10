Пласидо Доминго - Ксении Собчак: «Мне осталось год, может быть, два. И я не могу выступать в американских оперных театрах»

Испанский тенор Пласидо Доминго стал героем нового выпуска YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!". Фото: YouTube

Ксения Собчак после интервью со скопинским маньяком переключилась на более мирные темы: героем нового выпуска ее передачи на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» стал великий испанский тенор Пласидо Доминго. Центром беседы стал вопрос о сексуальных домогательствах, в которых его обвиняли.

Собчак явно была на стороне собеседника. Она заметила, что ни одна из женщин, выдвигавших обвинения, так и не обратилась в суд.

«На вас обрушились абсолютно бездоказательные обвинения… Ничего из этого не было доказано, но, тем не менее, вы потеряли работу в Америке на сегодняшний момент. По сути, вы стали очередной жертвой движения MeToo. Как вы думаете, к чему могут привести такие изменения в мире, и правильно ли жить в мире, где больше не существует презумпции невиновности?»

Доминго ответил: «Если вы читал интервью в газете «La Reppublica», должны ясно представлять себе ситуацию. Меня обвинили в том, что не имеет никаких законных оснований. В том, что вообще не обосновано. Я продолжаю повторять: никогда в жизни на меня не поступало жалоб, тем более от женщин. И если бы кто-то мог меня в чем-то упрекнуть, я бы принес извинения. Но этого не было. На протяжении всей своей карьеры я помогал другим, чем только мог. Ни разу не ступил на кривую стезю. И эту могут подтвердить все мои коллеги, все товарищи. (…) Я прожил долгую жизнь, я 60 лет на сцене, и ко всем всегда относился с огромным уважением, особенно к женщинам. У нас у всех были матери, мы все происходим от женщины, это имеет огромное значение, и я никогда бы не посмел никого обидеть».

Пласидо Доминго и Ксения Собчак во время записи интервью. Фото: YouTube

Собчак заметила, что сегодня суд не важен: соцсети и СМИ имеют гораздо большую власть над умами и над карьерами, чем работа юристов с бумагами и доказательства. «Как с этим жить? Нужно ли с этим бороться? Или принять новые условия?»

«Бороться с этим бесполезно», - с прискорбием заметил Доминго. - «Я решил оставить оба театра [где работал]. Почему? Потому что сейчас, в эпоху социальных сетей, люди читают прежде всего заголовки. Сама статья, может, и неплохая, но, чтобы привлечь внимание, в заголовок выносится [самое скандальное]… В США я могу выступать везде, кроме оперных театров, так как там действует синдикат. Мне осталось совсем немного в моем возрасте - может быть, год, два. И я могу выступать везде, кроме оперного театра Метрополитен в Нью-Йорке, и Лос-Анджелесской оперы».