«Остров мечты»: как покататься на всех аттракционах и сэкономить деньги

Посетители тематического парка развлечений "Остров мечты". Фото: Андрей АБРАМОВ

В целом парк удивительный, яркий, современный. Глаза округляются не только у детей, но и у взрослых. Особенно возле таких аттракционов, как «Храм огня» (резко подбрасывает катающихся вверх, на высоту многоэтажного дома, и также резко отпускает вниз, закручивая как песчинку внутри смерча), «Молот судьбы» (огромный маятник с крутящимся диском, заполненным людьми, раскачивается до 120 градусов в одну сторону и на столько же в другую), «Полет в тоннеле» (взрослых и детей по извилистой светящейся дорожке мчит поезд со скоростью 80 км/ч) и других.

Адреналин, кайф, эмоции.

Да вот незадача. В прошедшую субботу, 8 мая, в Москве поливал дождь. И так как день выходной, очень многие решили провести его в теплом здании под крышей. Причем всей семьей.

К двум часам дня началось столпотворение.

О социальной дистанции даже говорить неловко. Стояли друг на друге. Без масок и перчаток.

Очередь на один аттракцион длится в среднем от двух до трех часов. За это время обессиленный ребенок уже и не рад карусели. При мне одного мальчика не пустили, так как его рост не дотягивал до необходимых 140 см. Естественно, крик, слезы.

На кассе я решил взять билет «всё включено» (2500 руб.), чтобы дочь ни о чем не думала. Однако кассирша, добрая мудрая женщина, сообщила:

- Сейчас - когда столько народа - брать такой билет просто нет смысла. Вы его не окупите. Один аттракцион стоит или 300, или 400 рублей. Очередь на каждый - до трех часов. Даже если вы успеете прокатиться на трех каруселях, это 8-9 часов ожидания! И всего 1200 рублей! А не 2500…

Очередь на один аттракцион может длиться до трех часов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так и вышло. Мы взяли два проходных билета по 700 рублей и окупили лишь один из них. В гардеробе вам в дополнение к вашим бумажным билетам выдают специальные пластиковые карты, которые можно пополнять деньгами в кассах парка (уже в зоне аттракционов) при необходимости. Прокатали все запасы, положили еще 500 рублей (как на «Тройку»). Потом еще. И еще…

Но нам, повторю, пополнять их не пришлось, а совсем даже наоборот. Одна карта осталась неиспользованной. Мы просто не успели. Дочь после пяти часов очереди и двух аттракционов сказала, что, пожалуй, хватит. Пора и честь знать.

Посетители на аттракционе в парке развлечений "Остров мечты". Фото: Андрей АБРАМОВ

Пошел возвращать рубли.

- Бонусы возврату не подлежат, - сообщила другая кассирша. - Оставьте карту себе и постарайтесь ее использовать до конца лета. Осенью уже будет поздно.

В целом ощущения странные. Полный восторг от тематических зон, кафешек, развлечений, магазинов, мультяшных фигур, декораций, музыки (в одном крыле даже Полина Гагарина выступала). И беспомощность, почти ступор перед такой громадной толпой.

В экспресс-очереди гораздо меньше людей. А впускают одинаково - и из той, и из той. В общей очереди 600 человек, а в экспресс 60.

- Даже здесь умудряются блат использовать, - ворчал пожилой мужик с фотоаппаратом на шее (вероятно, коммунист).

- Ну так заплатите пять тысяч - и не будете столько ждать, - среагировала молодая женщина с нарисованными бровями (получается, капиталист).

Вывод напрашивается сам собой.

В следующий раз пойдем в «Остров мечты» в какое-нибудь дождливое утро рабочего понедельника. Возьмем «всё включено», он, кстати, в будни стоит 2000 рублей, и прокатаем за полдня эти тысячи - и даже наверняка в плюс выйдем. С учетом того, что в парке 35 разнообразных аттракционов.

А в выходной день вы нас здесь больше не увидите. Слово понтонера.

Конкретно

«Остров мечты» - п-т Андропова, 1. Ст. м. «Технопарк».

При покупке билетов вам выдадут карты, на которые можно закидывать деньги на дополнительные аттракционы

Цена на билеты в выходные дни:

Входной - 700 руб.. Этого билета хватит максимум на два аттракциона. Если есть желание и время кататься ещё, подходите к кассе уже в зоне аттракционов (есть у каждого), и кассир закинет вам денежки - как на «Тройку» в метро. Платите карточкой при входе на аттракцион

Все включено - 2500 руб. - можно кататься на всех аттракционах без ограничений. Очень выгодно, когда мало людей и не тратится время на очередь

Экспресс - 4800 руб. - также доступны все аттракционы, но главное - даёт право прохода без очереди, однако при большом скоплении все равно придётся стоять, пусть и в «блатной» очереди, но хотя бы не три часа, а минут сорок.

Внимание! Если вы не потратили все деньги с карты, они не сгорают. Их можно использовать в течение примерно трёх месяцев. Так что карточку не выбрасывайте.

Важно! Измеряйте рост своего ребёнка заранее. В парке строго действуют ограничения 130-140 см! Рост меряют при входе на аттракцион