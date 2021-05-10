«Комсомольская правда» продала старейший таблоид России «Экспресс газету»

Медиагруппа «Комсомольская правда» приняла решение продать бренд «Экспресс газета». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Медиагруппа «Комсомольская правда» решила сосредоточить все свои силы на развитии мультимедийного бренда «КП». Радио «Комсомольская правда», самый посещаемый сайт KP.RU, самые тиражные печатные издания создают уникальную информационную систему с рекордным охватом аудитории. У медиагруппы большие планы по развитию своих проектов во всех регионах страны.

В рамках этой стратегии Медиагруппа «Комсомольская правда» приняла решение продать бренд «Экспресс газета» Валерию Бурцеву - крупному издателю, под чьим контролем находится уже несколько десятков российских СМИ.

Новый собственник считает большим шагом вперед возможность получить в свое управление старейший таблоид России.

«Экспресс газета» станет голубой фишкой нашего бизнеса, - заявил Валерий Бурцев - изданию почти три десятка лет и теперь оно сменило собственника. Издание прошло большой путь и сейчас превратилось во влиятельный политический еженедельник. Оно пользуется заслуженным уважением и любовью читателей. Нет в нашей стране населенного пункта страны, где бы не читали «Экспресску», а кроме того она печатается в Германии, США, Канаде, Латвии, Израиле и других странах мира. Сайт eg.ru давно вошел в клуб «миллионников» и приносит стабильную прибыль.

Обе стороны считают сделку чрезвычайно выгодной и надеются на дальнейшее взаимообогащающее сотрудничество.

Справка:

«Экспресс газета» выходит в России еженедельно с ноября 1993 года, на данный момент тираж издания составляет почти полмиллиона экземпляров. Кроме России, газета печатается также в Германии, США, Израиле, Эстонии. Каждый номер читают более миллиона человек.

Более миллиона уникальных посетителей каждые сутки читают и материалы сайта eg.ru. Интернет-издание входит в топ-15 сайтов рунета в категории «Новости и СМИ».

Редакции обоих СМИ расположены в Москве, главным редактором проекта с 1999 года является Сергей Никитин.