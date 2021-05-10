Немного крови: В замке Дракулы открыли пункт вакцинации от ковида

Фрагмент плаката, призывающего вакцинироваться в пункте, открытом в историческом румынском замке.

Пожалуй, самое необычное место для вакцинации от коронавируса открыли в Румынии. В мае каждую пятницу, субботу и воскресенье можно заглянуть в замок Бран, построенный в XIV веке, и получить прививку. Да-да, тот самый замок, в котором по легенде обитал граф Дракула. О необычной акции рассказывают на официальной странице замка в Facebook.

Медики подошли к акции со всем возможным креативом. На их масках красуется вампирский оскал, вместо клыков в нем шприцы. Посетителей они обещают укусить — только этим «укусом» передается на вампиризм, а антитела к ковиду.

Тем, кто решится уколоться в таком месте вакциной от Pfizer, подарят билет на выставку средневековых пыток.

- Мы решили показать людям, каково это было, жить 500-600 лет назад, когда не было ни шприцов, ни прививок, как мучались люди, - говорит директор музея по маркетингу Александру Приску.

Вообще вся эта затея не для одного хайпа. Таким образом власти Румынии пытаются решить сразу несколько проблем. Во-первых, в стране один из самых высоких в Европе уровень «отказников», которые ни за что не хотят вакцинироваться. А ведь за время пандемии уже переболел каждый 20-й румын. Кроме того, в замке давно уже ждут туристов — это ведь одна из главных достопримечательностей страны. Может, хоть так удастся их привлечь. Тем более, случай но оказаться в обиталище знаменитого вампира непросто: до ближайшего города километров 30.