Память героев Великой Отечественной войны чтут не только в России

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

9 мая, в День победы президент России поговорил по телефону с коллегой из Белоруссии.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной, как сообщает сайт Кремля. Оба лидера подтвердили, что и в России и в Белоруссии «свято чтут память героев», которые «доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу».

Лидеры России и Белоруссии подтвердили, что настрой на сотрудничество не только остается — он последовательно развивается.

10 мая поздравления президентов с Днем Победы продолжились. В частности лидер Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с годовщиной нашей общей победы над нацизмом. Лидер закавказской республики отметил, что в обеих странах «свято чтут память о подвиге воинов-освободителей». Путин и Алиев подчеркнули «обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия».

Также в понедельник российский президент переговорил и со своим коллегой из Кыргызстана Садыром Жапаровым. Оба руководителя «подчеркнули особую значимость этой даты для народов двух стран, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла».

Путин заявил Жапарову о том, что Россия поддерживает «достигнутые между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию ситуации в киргизско-таджикистанском приграничье политико-дипломатическими средствами. Подтверждена готовность российской стороны содействовать дальнейшей стабилизации обстановки».

Путин пригласил Жапарова посетить нашу страну с рабочим визитом в конце мая. Предложения такого рода последовали и главам других стран СНГ, с которыми прошли переговоры в эти дни.