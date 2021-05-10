Осторожнее на тротуарах: за год продажи самокатов в России выросли в 3 раза

В России выросли продажи самокатов и велосипедов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня самокат – это уже не игрушка для дошкольников и даже не двухколесный друг бородатых хипстеров. Все это в прошлом. В 2021 году самокат – это полноценное средство передвижения! Массовое, модное и с приближением лета все более популярное.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», который следит за расходами россиян, в апреле продажи самокатов в стране выросли в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом. При этом денег на самокаты россияне не жалеют. Средний чек на покупку - 4800 рублей, это на 40% выше, чем в прошлом году.

Растет популярность и «старшего брата» самокатов: по сравнению с прошлым годом, в России в 2,5 раза подскочили продажи велосипедов. При этом цены на велики тоже выросли: средний чек увеличился на 43% - до 16,5 тысяч рублей. И в завершение картины добавим: в апреле в два раза выросли продажи роликовых коньков.

Причины такого всплеска продаж просты. Во-первых, в прошлом году на середину весны пришелся пик пандемии, не до покатушек нам было. Поэтому в сравнении с прошлым апрелем продажи и выросли так сильно. А во-вторых, популярность великов и самокатов растет, их покупают не только простые россияне, но и службы доставки продуктов, а также сервисы аренды. К тому же нынешнее лето обещает быть жарким – самое время оседлать двухколесного «коня»! При этом самокаты, даже электрические, остаются самым дешевым средством передвижения - поэтому спрос на них растет сильнее, чем на велосипеды.

Так что нынешним летом на тротуарах нужно быть особенно внимательными. Того и гляди, из-за спины бесшумно выскочит роллер, велосипедист либо этот, как его... Самокатер. Или все-таки водитель самоката?..