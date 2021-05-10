Фигуристки на отдыхе: Туктамышева и Самодурова зажигают в открытых купальниках, Загитова – в халате

Фигуристка Елизавета Туктамышева. Фото: Артем КИЛЬКИН

У наших замечательных фигуристок сейчас межсезонье и все спешат отдохнуть в теплом климате. А потом опять лед, лед и жесткая подготовка к Олимпиаде-2022. Но попадут туда не все, а только три лучших, кто отберется в Пекин на чемпионате России.

Кстати, победительница последних трех первенств страны, чемпионка мира Анна Щербакова, единственная, кто не сообщает в соцсетях о своем отпуске. Зато все ее соперницы по сборной отдыхают на полную катушку.

Елизавета Туктамышева

У воспитанницы Алексея Мишина Елизаветы Туктамышевой прошедший сезон был очень удачным. Она выиграла московский (и единственный) этап Гран-при, а потом спустя несколько лет пробилась на чемпионат мира, где выиграла серебро. И теперь Лиза зажигает на море, показывая всем свою точеную фигурку.

Софья Самодурова

Еще одна ученица профессора Мишина, подружка Туктика Софья Самодурова тоже выставляет снимки, как она загорает на пляже. А болельщики интересуются: «Сонь, а вы уже определились с музыкой для программ? А то есть идеи…».

Александра Трусова

Королева четверных тоже выставила фото с моря, где она выглядит совершенно счастливой. Совсем недавно Александра Трусова вернулась из Академии Плющенко в «Самбо-70», где ее, судя по всему, приняли обратно без скандалов. Скоро бронзовый призер чемпионата мира уже приступит к тренировкам под руководством Этери Тутберидзе. А пока только отдых…

Алена Косторная

Вот и у другой беглянки Алены Косторной, судя по всему, все в порядке. Алена, провалившая прошедший сезон, еще раньше Трусовой сбежала от Плющенко к Тутберидзе, а теперь набирается сил, чтобы начать восстанавливать технику. Правда, чемпионка Европы-2020 поехала на море, а выставляет снимки из ташкентского Анхор парка.

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова тоже еще две недели назад побывала в теплом Ташкенте. А праздники, судя по Инстаграм, проводила дома, где фотографировалась в халате со своими собаками. Их у фигуристки теперь две – знаменитый акита-ину по кличке Масару, которого подарили японцы, и вот теперь малыш Шанти.

Алина, правда, уже вряд ли будет возвращаться в сборную, но силы для многочисленных шоу ей тоже понадобятся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большунов и Плющенко – на Мальдивы, Юлия Ефимова – в Канны: Где отдыхают на майские праздники звезды спорта

Российские спортсмены поделились фото и видео из своих поездок (подробности)