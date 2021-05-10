В США объявили режим ЧС из-за кибератаки. Приведет ли это к новым санкциям против России

Компания Colonial Pipeline, которая управляет магистральным трубопроводом, подвергся хакерской атаки Фото: REUTERS

Остановка трубопровода Colonial Pipeline привела к объявлению режима ЧС в Соединенных Штатах. Труба «встала» из-за хакерской атаки, в которой уже подозревают хакеров из России. Разбираемся, почему крайними в бедах Америки опять оказались русские, и не обернется ли это для нашей страны новыми санкциями.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Компания Colonial Pipeline, которая управляет магистральным трубопроводом, подвергся хакерской атаки, работа была остановлена еще 7 мая. О важности случившегося говорит одна цифра — компания обеспечивает 45% топлива, поставляемого на густонаселенное Западное побережье США. Во внутреннюю компьютерную систему Colonial Pipeline закрался вирус-вымогатель. Кроме того, злоумышленники, как пишет агентство Bloomberg, похитили порядка 100 гигабайтов технических и финансовых данных.

- Системы Colonial Pipeline непредвиденно отключились от сети, что привело к аварийной ситуации, - говорится в заявлении министерства транспорта США, в котором ведомство объявило в связи со случившимся чрезвычайную ситуацию регионального масштаба. - Это отразилось на поставках бензина и других видов топлива.

Цели у хакеров самые корыстные. Они потребовали деньги за похищенные данные, угрожая выложить их в сеть. Видимо, компания платить отказалась, и ее серверы рухнули. Ведет ли Colonial Pipeline какие-то переговоры с киберпреступниками сейчас, пока не известно.

КТО УСТРОИЛ АТАКУ?

Американские СМИ в один голос уверяют: во всем виноваты пресловутые «русские хакеры». CNN и NBC News со ссылкой на свои источники пишут, что за атакой стоит группа DarkSide, которая связана с Россией. Логика железная: известное с августа прошлого года группа хакеров не атакует цели в странах, где говорят на русском. Хотя этому как раз есть очень простое объяснение: с американцев и европейцев можно получить больше.

Одно хорошо: источники американских журналистов утверждают, что с российскими властями группа DarkSide не связана. А ведь раньше Вашингтон утверждал, что кибератаки на инфраструктурные объекты США устраивают чуть ли не прямому указанию из Кремля. Российские власти все обвинения отрицали.

Впрочем, пока это лишь информация из СМИ. Соединенные Штаты уже ввели санкции против нашей страны за кибератаку, причастность к которой России, мягко говоря, не доказана.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Пока не сообщается, когда возобновится работа трубопровода. Случившееся уже привело к росту цен на бензин в городах Западного побережья, в первую очередь в Нью-Йорке. Более того, профессиональные трейдеры уже берут в расчет ЧС при торгах на поставку нефти.

К решению проблемы подключились федеральные власти США. Еще в выходные в Белом доме организовали межведомственную рабочую группу, которая прорабатывает возможные последствия случившегося.