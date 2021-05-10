Ольга Дроздова странно высказалась об уходе из "Современника"

Актриса шокировала поклонников ответом. Фото: Безбородова Кристина

Известие о том, что Ольга Дроздова уволилась из театра "Современник", огорчило поклонников актрисы. Супруга Дмитрия Певцова отдала сцене 32 года. Публика активно обсуждает возможные причины, побудившие артистку принять судьбоносное решение.

Ольга Дроздова необычно отреагировала на вопрос об уходе из "Современника". Актриса шокировала поклонников ответом. Когда репортеры поинтересовались причинами увольнения, актриса была краткой. "Из «Соременика!»", - цитирует ее сайт mk.ru.

Ранее супруг знаменитости Дмитрий Певцов и вовсе заявил, что его избранница ушла из актерской профессии, чтобы посвятить себя воспитанию сына Елисея.

"Никаких трагедий, слез, истерик - это просто естественный выход из сложившейся жизненной ситуации. Переходный возраст сына, его проблемы оказались важнее, чем, что бы то ни было. На мой взгляд, Ольга сейчас важнее и нужнее своему сыну, чем своему театру. При этом никаких претензий - никаких счетов, никаких отрицательных эмоций Ольга не испытывает. Всему свое время - и из профессии, очевидно, нужно уходить вовремя", - написал звезда фильма "Бандитский Петербург".

Стоит отметить, что путь к материнству у Дроздовой был довольно долгим. Долгожданный сын Елисей стал настоящим чудом для звездной пары. Мальчик появился на свет в 2007 году, когда Ольге было 42 года и она отчаялась родить ребенка. Наследник артистов учится в Московском президентском кадетском училище. Родители им очень гордятся. Певцов и Дроздова уверены, что сделали верный шаг, отдав ребенка на военную службу. По словам Ольги, чтобы строить дальнейшую жизнь, Елисею следует пройти некоторые испытания. К тому же, артистка надеется, что строгое воспитание поможет сыну избежать плохих компаний. "Сын должен травмироваться, он же живет", - заявляла актриса.