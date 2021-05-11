Аль Пачино и Игорь-младший: как семья построила первую в России ферму с альпаками

На ферме «Российские альпаки» в Подмосковье разводят необычных животных Фото: Андрей АБРАМОВ

Деревня Походкино в Дмитровском районе застраивается стильными коттеджами. На окраине поселка начинаются пасторальные луга, которые упираются в речку Каменку. Здесь семья Смирновых основала ферму «Российские альпаки» — первый подобный проект в стране.

Исторически альпаки обитают в Южной Америке — в высокогорье Анд. Но в Подмосковье животных привезли из США.

— В 2010 году путешествовали с семьей по Америке. Побывали на ферме альпак. Загорелись идей, начали оформлять документы на транспортировку. Весь процесс занял два года. В США человеку визу сложно получить, а тут целый пакет ветеринарных разрешений! Альпаки летели на обычном самолете — в багажном отделении, — рассказывает Илья Смирнов, который сам себя величает пастухом.

Альпаки спокойно едят из рук туристов Фото: Андрей АБРАМОВ

Животных покупали на ферме в Нью-Джерси. Цена одной особи — от 3000 до 5000 $. Смирновы купили пять. По курсу 2010 года, когда американская валюта была чуть больше 30 рублей, на первую партию потратили около полумиллиона рублей.

— Некоторые нам достались бесплатно. Например, голубоглазый Чарли, альбинос. Очень красивый. Но с точки зрения фермерства считается браком — такие не дают потомства, — объясняет Илья.

Также на ферме живут четыре ламы — родственные альпакам животные Фото: Андрей АБРАМОВ

АЛЬ ПАЧИНО — САМЫЙ ЗЛОПАМЯТНЫЙ

Альпаки, как мимишные броуновские частицы, наворачивают круги по загону. Пытаются выклянчить у туристов капустный лист или морковку. В вольер можно зайти, погладить и покормить животных. В отличие от привычной нам сельской скотины, «эмигранты» из Америки лишены неприятного запаха.

Порода местных альпак — уакайа. Их шерсть напоминает плюшевого мишку (есть еще порода сури — шерсть свисает косичками, но такие очень редки). У каждой альпаки своя кличка: Ириска, Эльза, Ариэль, Игорь младший, Эль Рико…

Питомцы мирные, но если что-то не нравится, могут плюнуть Фото: Андрей АБРАМОВ

— Первую альпаку, которая родилась в России, мы назвали Аль Пачино. К гостям он относится хорошо, а если я к нему зайду — попытается меня уничтожить. Потому что я ему пилю зубы, стригу. Такой злопамятный! Но характер у всех разный, — говорит Илья Смирнов.

Фермеры сравнивают альпак с кошками: животные дают ласкаться, только когда сами этого захотят. Не агрессивные, максимум могут плюнуть. Да и то, скорее, друг в друга, а не в человека.

К местным обитателям можно заходить прямо в загон Фото: Андрей АБРАМОВ

Сейчас на ферме живут 23 альпаки, четыре ламы, овечка, коза, верблюд, россыпь кроликов и кур. Первое время вход был бесплатным. Висела коробочка для чаевых. Когда хозяйство разрослось и стало популярным, установили тарифы: 500 — 1500 руб.

— Кто-то говорит, мол, дорого. Но у нас нет никаких скрытых платежей. Фотографироваться, кормить, гулять по огромной территории фермы — все входит в цену. Некоторые приезжают по 5 — 8 раз, — говорит Илья.

Морковь и капусту на ферму можно привозить свою Фото: Андрей АБРАМОВ

БИЗНЕСМЕН СТАЛ ПАСТУХОМ

Жизнь в непростых климатических условиях в крови у альпак. В буквальном смысле: их организм устроен так, чтобы можно было дышать разреженным горным воздухом или пастись на равнинах. Легкие подмосковные морозы их не берут. В холодное время года альпак не подстригают. По весне же шерсть сбривают, оставляя только прикольную шапочку на голове.

Когда их только привезли, в Москве не могли найти ветеринаров, которые были бы знакомы с этой породой. Помогали сотрудники конюшни — хотя альпаки ближе к верблюдам, чем к лошадям.

Ферма пользуется бешенным спросом у туристов со всего столичного региона Фото: Андрей АБРАМОВ

— Многое изучали сами. Университет я окончил по специальности «бизнес», а пришлось учиться стричь когти альпакам и брить шерсть. К сожалению, были потери. В основном из-за стресса — эти животные ему очень подвержены. Сейчас нашли грамотного ветеринара, потерь поголовья вообще нет, — объясняет пастух Илья.

Животные приносят потомство не чаще раза в год. Беременность у самки — 11 месяцев. Плюс восстановление, уход за потомством. Поэтому разведение идет медленно.

— Мы сводим их так, чтобы малыши появлялись на свет весной-летом — в теплое время года. Один раз, было, туристы не закрыли калитку, и самец пробежал в загон к девочкам. Пришлось принимать роды в феврале.

Некоторые приезжают к альпакам по восемь раз Фото: Андрей АБРАМОВ

Альпаки едят специальные мюсли для скота, которые фермеры заказывают в Германии, жуют сено, пророщенный ячмень. Шерсть у них теплая, мягкая, гипоаллергенная и дорогая. В магазинчике при ферме продают носочки и другие мелочи.

ЧИНОВНИКИ ЗВЕРЕЙ БОЯЛИСЬ

Первое время на ферму часто захаживал ветнадзор. Животные новые, чиновники опасались, вдруг завезут в район какую-то хворь. Но потом успокоились. Сейчас альпаки раз в полгода сдают кровь на анализ, получают прививки от бешенства и других болезней.

Живут они около 20 лет. Самой пожилой альпаке в Подмосковье 15 лет. Это уже почтенный возраст. Поэтому на зиму ее одевают в специально сшитую куртку.

Если понравишься животному — даст погладить Фото: Андрей АБРАМОВ

Бизнес бизнесом, но и идейную составляющую семья фермеров не потеряла:

— Недавно звонит женщина. Рассыпается в комплиментах и добавляет: «У нас ребеночку шесть лет исполняется, продайте нам альпаку». Или владельцы автомойки обращались. Хотели сделать живую альпаку фишкой своего бизнеса. О чем вы говорите? Сколько у нас животных, которых покупают ради забавы, а потом выбрасывают? - сетует Илья.

В итоге за все годы предприниматели продали только две альпаки (по одной нельзя, так как это стадные животные). Купил фермер из Пронина Чеховского района. Остальные заявки покупателей не прошли «идеологический отбор».

Мохнатые шапочки на голове оставляют «по приколу» Фото: Андрей АБРАМОВ

КАК ДОБРАТЬСЯ

Ехать по Дмитровскому шоссе, далее на Ермолино и поворот к поселку дома отдыха Горки. В пути от МКАД около 45 минут.

Можно сесть на маршрутку № 270 от м. «Алтуфьево» (выход 5). Интервал 30 — 60 минут. Билет 130 рублей. Она идет до Горок, откуда пешком около 25 минут до Походкино.

КОШЕЛЕК «КП»

Ферма работает по предварительной записи на сеансы — чтобы животные не уставали от туристов. Запись по тел. - 8 (926) 311-11-72.

Билет ребенку (4 — 14 лет), пенсионеру - 500 руб.

Взрослый билет (будни/выходные) - 1000/1500 руб.

Шерсть альпак клубок 50 г - 650 руб., 100 г - 1000 руб.

Варежки и носки из шерсти альпак - 2000 руб.

КСТАТИ

Где еще в Подмосковье пообщаться с животными

«Кочевник». Верблюжья ферма в Хотьково в Сергиево-Посадском районе. Вход 250 — 500 руб.

«Страусленд». Страусиная ферма в д. Селявино Дмитровского района. Вход 150 — 300 руб.

«Северный олень». 15 оленей на трех гектарах фермы в д. Анциферово в Орехово-Зуевском районе. Вход 200 — 300 руб.

«Русский страус». Африканские страусы и австралийские эму в деревне Старые Кузьменки, Серпуховский район. Вход 350 — 600 руб.

Приокско-Террасный биосферный заповедник. Единственный заповедник Подмосковья с зубрами. Вход 150 — 1000 руб.