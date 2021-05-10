Валерий Гаркалин: «Я приближен к нищете. Вот-вот туда скачусь»

Гаркалин сейчас очень редко снимается. За последние пять лет у него вышло всего две работы в кино

Звезда фильмов «Катала» и «Белые одежды» Валерий Гаркалин, считает что самый странный фильм Владимира Меньшова — фарсовая комедия «Ширли-мырли» — был «философским разговором без кривляния и комикования», а вот сам режиссер этой картины больше никогда о ней не высказывался (и, по слухам, надолго запил после выхода кино в прокат). То ли по этой причине, то ли по другим, Гаркалин сейчас очень редко снимается. За последние пять лет у него вышло всего две работы в кино. Ютуб-блогу «Эмпатия Манучи» Валерий Борисович объяснил, в чем причина невостребованности.

ПРО ОТСУТСТВИЕ РОЛЕЙ

«Я уже дедушка, но уже не папа. Дедушки сейчас в кино не востребованы. Я знаю себе цену. Мог бы сейчас быть открыт любому предложению, если бы оно поступало. Просто оно не поступает (актер зарабатывает тем, что преподает в ГИТИСе). Почему? Нет необходимости. Время моего хронотипа ушло. Уходит и время, в котором он существовал. Вот у Николая Рыбникова такая же судьба, как и у меня. Это в театре можно работать каждодневно, а в кино время актера кончается. И выдающийся артист Рыбников сыграл высотников, лесорубов, а потом их время ушло — и закончился актер. А ведь у него был бесподобный актерский дар: Герасимов вспоминал, как весь ВГИК сбегался смотреть, как Рыбников играл «Юность Петра». Мое время — это «Белые одежды», «Катала». И оно тоже ушло. Сегодняшнему восприятию непонятно, что тогда происходило с людьми»

ПРО «ШИРЛИ-МЫРЛИ»

«Картина имела колоссальный успех, но она же сыграла со мной и злую шутку. Такое тоже часто бывает. Шлейф, который остался после комедий, неизгладим. Всем казалось, что предлагать серьезные роли мне и не стоит. «Он — комик, смешит публику». Время мое кончилось, надо с этим смириться. Например, сегодня не было ни одного звонка. Это неизбежно и закономерно. Как на это реагировать? С юмором»

ПРО АЛКОГОЛЬ

«Меня начали очень много снимать — и я увлекся алкоголем. Нужно было трезвым как никогда, но я позволял себе расслабляться. Были случаи, когда я не понимал, в какой город я приехал на съемки. Зависимость — это распущенность. В ней удобно существовать, потому что никакой ответственности. Победил ли я этот недуг? Нет. Его невозможно победить. Это все равно, что победить себя. Можно приказать себе этого не делать. Я так и поступаю. Мне нельзя пить. Если я выпью рюмку, то умру. И не потому что «зашился». Это психическое расстройство — пристрастие к алкоголю».

Звезда фильмов «Катала» и «Белые одежды» Валерий Гаркалин

ПРО КОМУ

«Я был в коме 15 дней. Не мог дышать. Был на искусственной вентиляции легких. Когда были инфаркты, была и клиническая смерть. А потом была кома — близкое к этому состоянию. Все органы работали, но находились в спячке. Потом я перестал пить. Почему? Причины разные. Дети, внуки, которые меня любят. И мне хочется, чтобы услышать, как маленькая внучка скажет «Я помню дедушку».

ПРО ДЕНЬГИ

«Сейчас сложно понять, где мерило того, что есть богатство, а что — нищета. Мне кажется, что я приближен к нищете. Вот-вот туда скачусь. Но сказать, что я совсем без денег — не могу. Какие-то деньги мне приходят: за работу в спектаклях, в кино. Не могу сказать, что это делает меня счастливым. Суммы, которые мне предлагают [в театре], не соответствуют моим представлениям о том, как может оплачиваться мой труд. За спектакль в лучшем случае платят — 80 тысяч рублей, в худшем — 50. За 40 тысяч рублей я уже не езжу играть».