Изменив текст песни Russian Woman, Манижа стала фаворитом «Евровидения»

Очень много обсуждался текст песни Russian Woman

8 мая певица Манижа провела первую в Роттердаме репетицию на сцене «Евровидения-2021». Видео было опубликовано на официальном сайте шоу и набрало полмиллиона просмотров.

В костюме чайной бабы, расшитом лоскутками ткани, которые присылали люди со всей необъятной России, она поет и затем танцует, выпрыгнув из плена стереотипов.

Очень много обсуждался текст песни Russian Woman — и если в Европе его выдвинули на соискание премии Eurostory Award (лучший трек «Евровидения»), то в России было немало гневных откликов о том, что слова композиции оскорбляют русских женщин, русских мужчин и всех остальных.

Манижа выдержала потоки хейта и пошла на корректировку текста. Но в несколько другой его части.

— Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза, — призналась певица во время небольшой пресс-конференции.

Манижа стала фаворитом «Евровидения»

Оказывается, изменились слова припева. В строке «You re strong enough to bounce against the wall» («Ты достаточно сильна, чтобы отскочить от стены») певица поставила слово break («ломать») вместо bounce («отскакивать»). В новом варианте Манижа теперь поет «You re strong enough, you re gonna break the wall» («Ты достаточно сильна, ты проломишь стену»).

— Я решила, что мы не отскакиваем от стены, мы тут, чтобы проломить стену, — объяснила она.

И на том же самом сайте Wiwibloggs — специализированному британскому порталу, посвященному «Евровидению» — сразу после обнародования роликов с первых репетиций проводился опрос: «Кто провел лучшую репетицию». С результатом 36,5% голосов победила Манижа. Следом за ней неожиданно расположилась литовская группа The Roop с 22,4% голосов. Третью строчку заняли представительница Ирландии Лесли Рой — 15,8%.