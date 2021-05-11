«Муж отрезал нашей кошке голову и сказал, что тоже самое сделает со мной»: откровения жертвы домашнего насилия

По статистике каждая четвертая женщина в России хотя бы раз пострадала от домашнего насилия Фото: Shutterstock

Ни одна женщина даже в страшном сне не может себе представить, что однажды окажется избитой своим мужем или возлюбленным. Кажется, что это возможно с кем угодно, но только не с тобой. Тем не менее, по статистике каждая четвертая женщина в России хотя бы раз пострадала от домашнего насилия.

Полицейские не любят заниматься делами, связанными с семейными разборками. Часто подобные жалобы спускаются на тормозах. Полиция регистрирует только 56 процентов заявлений пострадавших. А до судов и вовсе доходит в лучшем случае 20% дел о домашнем насилии. И все же наказать домашних тиранов можно. Корреспондент «Комсомолки» разыскала двух женщин, которым удалось это сделать.

«Он изменял, а я хотела сохранить семью»

Екатерина Дьяконова живет в небольшом городке в Свердловской области. С мужем прожила 15 лет. Они ровесники, обоим немного за 40.

- Первые 10 лет брака мы жили хорошо, а потом муж стал гулять, выпивать и драться, - рассказывает мне Екатерина. - Первый раз я написала заявление в полицию после того, как он сильно избил нас с сыном. Вошел в дом и с порога ударил меня по лицу: было плохое настроение. 14-летний сын кинулся меня защищать, тогда муж стал его молотить кулаками. Я вызвала полицию. Полицейские сказали, что не могут забрать мужа в участок, так как он тут прописан. Но муж и на полицейского полез с кулаками. Тогда уж его скрутили и увезли. А на утро он вернулся.

После этого случая Екатерина подала на мужа в суд.

- Пять тысяч за то, что избил меня, пять — за сына. Но это не помогло. Муж продолжал меня бить, а штраф пришлось платить из семейного бюджета. Муж сказал: «крутись теперь, как хочешь».

У Екатерины в то время с онкологией свалилась мама.

- Я уходила к маме в квартиру полы помыть, покушать сварить, а муж обвинял меня, что я гуляю. Говорил: «мне все женщины дают — и замужние и незамужние, значит, и ты такая же, другим даешь».

- А вы его ловили на изменах?

- Конечно! У него даже на стороне сын родился, когда нашей дочке было 2 года. Но та женщина, видимо, просто хотела ребенка. Она родила и прекратила с моим мужем всякое общение. Но если я мужа упрекала или ловила на переписке с другими женщинами, мне тут же прилетала пощечина «ты бы лучше посуду мыла, чем за мной следить!». В последний год нашего брака муж избивал меня каждую неделю. Как-то сломал ребро. Родственникам я не жаловалась, пыталась сохранить семью, - говорит Екатерина.

Второе заявление в полицию Екатерина подала вместе с исковым заявлением в суд о разводе.

- Муж на меня набросился, исколотил креслом все двери. Я выбежала на улицу. Он догнал, таскал за волосы, сорвал с меня всю одежду, повалил в сугроб, прыгал на мне ногами, кричал «я тебя убью, в гробовую доску заколочу». Я потом две недели пролежала с сотрясением мозга. И тогда поняла, что сохранять такую семью уже нет смысла, - говорит Екатерина.

С двумя детьми она переехала на квартиру к родственникам.

- Муж меня преследовал, подкарауливал на улице. Как-то стал требовать, чтобы я вывела дочь и мы вместе с ним вернулись домой. Я отказалась. Тогда он приехал в наш дом, где мы когда-то жили вместе, и со злости отрубил нашей кошке голову. Фото головы выслал дочери на WhatsApp, написав: «С тобой будет то же самое». Это сообщение он мне адресовал. Просто мой телефон он у меня накануне отобрал вместе с банковской карточкой, - говорит Екатерина.

Суд встал на сторону женщины. За причинение вреда здоровью и угрозу убийством мужа отправили в тюрьму на 1,5 года. Правда, через год выпустили досрочно.

Екатерина за это время второй раз вышла замуж и родила двойняшек. Правда, и сейчас бывший муж ее преследует, но руки уже не распускает.

- Засудить бывшего мужа мне помогли свидетели, видевшие, как он избивал меня на улице. Проблема в том, что обычно избиения происходят за закрытыми дверями. Они же (агрессоры, - Ред.) очень хитрые: на людях порядочные образцовые семьянины, а дома — совсем другие. Мои подруги долгое время не верили моим рассказам, пока я не стала приходить на работу вся в синяках, - говорит Екатерина.

- Что вы посоветуете другим женщинам в похожей ситуации?

- Не надо терпеть. Я боялась одна остаться, думала, тяжело будет в жизни. Да все нормально! Руки-ноги есть, лишь бы здоровье было. А у детей отец все равно остается, просто я перестала терпеть его выходки, - говорит Екатерина.

«Называл дочь тварью и быдлом»

Так совпало, что наша вторая героиня тоже с Урала. Олеся К. (женщина попросила не называть ее фамилию) прожила вместе с мужем 14 лет. Почти столько же, сколько Екатерина Дьяконова.

- Когда мы поженились, у меня уже была дочь от первого брака. Ане тогда было 1,5 года. Второй муж ее вырастил, Аня его называла папой. А в 2013 году родилась наша общая дочь Настя. И вот тогда отношение мужа к Ане резко изменилось. Вначале муж стал задевать ее словами, постоянно делал замечания, не разрешал брать еду, говоря, что она для младшей дочери. А потом он стал Аню открыто оскорблять, называл «быдло, мразь, давал пощечины, таскал за волосы. При этом Аня не какой-то трудный ребенок, она добрая, хорошо учится, - рассказывает мне Олеся.

По ее словам, агрессия у мужа появилась после того, как он пристрастился к алкоголю. Каждый вечер после работы выпивал 150-200 грамм алкоголя. Вместе с алкоголем появилась и любовница. Кстати, весьма типичный сценарий для историй, связанных с домашним насилием.

Год назад Олеся подала на развод.

- Во время очередной домашней ссоры муж опять начал оскорблять Аню и сказал ей «скинься с балкона!». У Ани случилась истерика, она побежала на балкон, повезло, что бабушка ее оттащила». Муж, как всегда, был подвыпивший, - рассказывает Олеся.

Эту историю она мужу не простила. От лица Ани было подано заявление в суд. Судья встала на защиту ребенка. Суд присудил взыскать с бывшего мужа Олеси 150 тысяч рублей в качестве морального вреда, причиненного ребенку. Помогли видеозаписи, на которых запечатлено, как мужчина унижал ребенка.

- Психологическое насилие - одна из самых опасных форм семейного насилия. Синяки можно хотя бы зафиксировать. А если тебя дома морально унижают, то кому идти жаловаться: участковому, что муж хамит? Никто в этом разбираться не будет. Даже когда происходят побои, люди и то безуспешно годами пишут жалобы, - говорит защищающий Олесю и ее дочь адвокат Сергей Тетерин.

Помимо обращения в суд, Олеся написала заявление в следственный комитет, в котором обвинила бывшего мужа в попытке доведения ее дочери до самоубийства. Заведено уголовное дело, сейчас идет следствие. Олеся и Аня прошли детектор лжи. Бывший муж проходить исследование на полиграфе отказался.

- Многие думали, что у нас идеальная семья, мы старались сор из избы не выносить. Я долгое время не решалась развестись, боялась. Муж угрожал, что заберет у меня Настю, говорил, что у него на меня куча компромата, стращал влиятельными родственниками и связями. На меня он тоже неоднократно поднимал руку: пощечины давал, хватал грубо, за дверь вышвыривал. Не нужно бояться уходить, я дура, что не сделала этого раньше. Но очень важно найти грамотного юриста. Я только сейчас, через год после развода, поняла, что живу и радуюсь, - говорит Олеся. И я слышу по ее голосу, что она плачет.

Ни одна женщина даже в страшном сне не может себе представить, что однажды окажется избитой своим мужем Фото: Shutterstock

«Баба с жиру бесится»

- При ведении судебных дел я анализировал личности домашних тиранов и увидел закономерность: очень часто эти люди либо является штатными сотрудниками правоохранительных органов, либо их информаторами, либо как-то еще взаимодействуют с силовыми структурами. Это рождает в тиране ощущение безнаказанности. Женщине в такой ситуации что-либо сделать очень сложно. Она сломлена уже на этапе попытки обратиться за помощью, - замечает Сергей Тетерин.

И еще одна типичная деталь в делах, связанных с домашним насилием: очень часто окружение женщины - родственники, друзья - ее не поддерживают, потому что внешне семья выглядит очень благополучной.

- У семейных тиранов есть способность выдавать за жертву самих себя: «сутками работаю, жена меня не понимает, ну да, сорвался». И его начинают жалеть. А если семья при этом еще и материально благополучная, то люди начинают говорить «да баба с жиру бесится, могла бы уступить». А родственники советуют женщине подумать о детях: «сейчас они обуты-одеты, учатся в престижной школе, а если уйдешь от мужа, что будет?». В итоге женщина оказывается в очень сложной системе координат, - говорит Сергей Тетерин.

Не случайно женщины, написавшие заявления в полицию на избивших их мужей, зачастую на утро приходят и заявления забирают. В полиции этому только радуются. Зачем им плохая статистика и рост преступности на вверенной территории? К тому же и сотрудников в отделах полиции столько нет, чтобы заниматься муторными делами о семейном насилии.

- Например, убийство на бытовой почве расследовать куда проще, чем дела о домашнем насилии. Вот тело, вот убийца... А семейные конфликты обычно происходят за закрытыми дверями, нужно назначать психолого-психиатрические экспертизы. К тому же трудно работать со свидетелями. Те же соседи не всегда хотят давать показания и портить отношения. А если полиция начнет активно расследовать такие дела, другие жертвы пойдут массово писать заявления. Многие ведь не обращаются в полицию, зная, что чаще всего это бесполезно, - поясняет Сергей Тетерин.

Инструкция "КП". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ХРОНИКИ НАСИЛИЯ

Самые громкие истории, произошедшие за последнее время:

- В Кемерово 23-летнюю студентку Веру Пехтелеву больше 3-х часов жестоко избивал ее бывший бойфренд Владислав Канюс. Соседи по дому семь раз звонили «112» с просьбой о помощи. Полицейские на вызов так и не приехали. Жители дома сами взломали дверь в квартиру, но девушка уже была мертва. Бойфренд, с которым девушка хотела расстаться, нанес ей более 100 травм, а потом задушил шнуром от утюга.

Вере Пехтелевой было 23 года, когда ее зверски убил бывший парень. ФОТО: инстаграм Веры Пехтелевой. Размещено с разрешения Оксаны Пехтелевой.

- В Новосибирске 19-летний парень нанес 35 ножевых ранений в шею своей 17-летней девушке. Причиной убийства он назвал бытовой конфликт. Ранее убитая девушка писала в соцсетях о наркотической зависимости своего парня и его склонности к насилию.

- В Екатеринбурге 25-летний парень на протяжении полутора часов бил и душил свою девушку. После этого он пытался поджечь квартиру, положив на линолеум разогретую электрическую плитку. Девушку спасли соседи: они вызвали пожарных, когда почувствовали запах гари.