Как звезды пережили "коронакризис": Киркоров разорен, Баста закрывает бизнес, а разведенная Гагарина стала еще богаче

Поп-король, всегда отличавшийся масштабом, и в пандемию сохранил пальму первенства: теперь он лидер по убыткам Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Стон о том, как тяжела и неказиста жизнь российского артиста, последние несколько месяцев звучал почти из каждого утюга. Шоу-бизнес требовал поддержки и даже обивал пороги налоговой ради "коронавирусной" субсидии в размере 12 300 рублей. Теперь жалобы селебрити наконец можно проверить: звезды-предприниматели начали публиковать финансовую отчетность за 2020 год, проведенный в изоляции. "Комсомолка" изучила эти любопытные цифры.

Филипп Киркоров

Поп-король, всегда отличавшийся масштабом, и в пандемию сохранил пальму первенства: теперь он лидер по убыткам. Шутка ли: за "коронакризисный" 2020-й артист потерял почти 160 миллионов (!) рублей. Пока лучезарный Филипп красуется на публике в дорогущих нарядах (как правило, доставшихся ему в подарок) и балует друзей пышными праздниками (устроенными по бартеру), его компания «Филипп Киркоров Продакшн» стремится к банкротству. Согласно опубликованным недавно документам, в прошлом году фирма потеряла 97 миллионов рублей чистой прибыли: если в 2019-м компания заработала 85 миллионов рублей, то в 2020-м Филипп Бедросович ушел в минус 12 миллионов. Не лучше дела обстоят и у «Филипп Киркоров Корпорейшн»: за тот же период прибыль этой фирмы упала на 61 миллион рублей и зафиксировалась на отметке «ноль». Кроме того, с января налоговая трижды «замораживала» счета «ФКК», чтобы взыскать обязательные платежи – налоги, сборы и штрафы.

А вот потери еще 360 миллионов поп-королю удалось избежать. Его адвокаты отбились от исков обанкротившегося латвийского банка, где певец когда-то брал кредит на свое фееричное концертное шоу "Я". Причем, долг артисту списали буквально в последний момент, в суде кассационной инстанции, когда судебные приставы уже арестовали недвижимость Киркорова. Можно сказать, повезло: из-за того, что банк "лопнул", звезде не пришлось выплачивать остаток кредита, штрафы и неустойку.

Тимати

В прошлом году рэпер ушел из музыкального лейбла "Блэк Стар", где из-за занятости с молодыми артистами у него якобы не хватало времени на собственное творчество. На самом деле, Тимати разругался с друзьями-соучредителями и теперь вынужден платить им за использование сценического имени. Но оказалось, что этот побег случился вовремя: в тяжкую пандемийную годину компания потеряла 65 миллионов рублей и закончила 2020-й с убытками в 7 млн.

В прошлом году рэпер ушел из музыкального лейбла "Блэк Стар" Фото: телеканала ТНТ

А вот в сети ресторанов "Black Star Burger" Тимати свою долю сохранил, и не зря: дела у бургерных идут куда лучше, чем у музыкантов. Контора быстро подсуетилась с доставкой, выпустила с оскандалившимся Джиганом комбо-набор "Офигенный хавчик" (название, не мудрствуя лукаво, взяли из пьяных эфиров загулявшего рэпера)... В итоге сеть принесла своим владельцам годовую прибыль в 15 миллионов. Хотя по меркам рестораторов, это слезы: в 2019 году, например, кафе "Black Star Burger" заработали 91 миллион рублей.

Что до новых проектов Тимати, считать цыплят пока рано. Рэпер-бизнесмен запустил сразу несколько компаний: будет не только устраивать концерты, но и учить народ инвестициям. Финансовой отчетности по этим фирмам пока нет.

Полина Гагарина

Пандемия для певицы совпала с проблемами в семье: после шести лет брака Полина развелась со вторым мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым. И тут же начала пахать за двоих: на изоляции дала несколько онлайн-концертов, активно снималась в рекламе и даже сыграла главную роль в сериале "Бывшие" (Не смотрели? А зря: там красавица-артистка без всякой дублерши появляется в весьма откровенных сценах). А летом, когда концерты временно разрешили, Гагарина успела проехать с "чесом" по стране, став самой востребованной посткарантинной звездой. Например, в Ялте, где выступали также Билан, Лазарев и другие артисты, билеты на ее шоу стоили куда дороже: до 6000 рублей.

Пандемия для певицы совпала с проблемами в семье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неудивительно, что в 2020 году певица вышла в плюс: ее ООО "Полина Гагарина" принесло прибыль в 13 миллионов рублей (для сравнения, два предыдущих года прошли по нулям). Возможно, тому есть еще одна причина: звезда уволила экс-супруга с должности гендиректора. О том, насколько эффективно фотограф управляет бизнесом бывшей, можно судить по другой компании - "Творческий центр Полины Гагариной", где Исхаков по-прежнему является руководителем. Недавно налоговая служба "заморозила" счета этой фирмы из-за неподанной вовремя декларации...

Баста

Рэпер не так давно признался "КП": в пандемию он вынужден был из своего кармана платить зарплаты штату из 450 сотрудников. Видимо, такие расходы оказались для Басты критичны: артист повально бросает убыточный бизнес и закрывает свои фирмы. Так, ООО "Фримен Файтерс Промоушен", которая занималась зрелищно-развлекательными шоу, сейчас находится в процессе ликвидации. Еще три не слишком эффективных компании - спортклуб, магазин по продаже ювелирных изделий и видеопроизводство Василий Вакуленко продал в последние месяцы. Это помогло удержать на плаву любимое детище Басты - музыкальный лейбл "Газгольдер-Рекорд", который наконец начал свое движение вверх: в 2020 году его убытки составили всего около 4 млн рублей вместо 60 млн в минусе годом ранее.

Расходы оказались для Басты критичны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Самая юморная пара шоу-бизнеса первой начала рыдать о нищете: то у них оставались 30 тысяч в кошельке, а то и вовсе последняя тысяча... Чтобы хоть как-то заработать, лидер "Дюны" с женой устраивали концерты в Инстаграме, ненавязчиво оставляя поклонникам номер карты. Однако, бухгалтерия артистов за прошлый год оказалась не так уж печальна - выплыли они благодаря своей судоходной компании "Дюна". Теплоход, который Виктор Рыбин несколько лет назад обустроил для комфортных речных прогулок, принес рекордную выручку в 23 миллиона рублей - такого скачка доселе не наблюдалось. Правда, после всех расходов чистой прибыли осталось всего полмиллиона за год, но даже эта сумма очень весома на фоне предыдущих убытков фирмы.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Виктор Дробыш

Вот уже несколько месяцев продюсер судится со своей подопечной Настасьей Самбурской. Несостоявшаяся звезда шансона первой подала иск к "Национальной музыкальной корпорации", которой владеет Дробыш, потребовав разорвать кабальный контракт. В ответ прилетело встречное требование: продюсер выставил своей подопечной счет на 12 миллионов рублей - якобы эту сумму он потратил на ее раскрутку.

- Как у вас язык повернулся называть такие цифры?? Откуда они вообще взялись? - публично обратилась к Дробышу певица, показав космическую смету: услуги связи - 1,2 млн, офисные расходы - 1,8 млн, запись фонограммы - 3 млн...

Виктор Дробыш Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Но, похоже, 12 миллионов возникли не от балды: именно такой убыток показала фирма Виктора Дробыша по итогам 2020 года. Видимо, так продюсер, который кроме Самбурской раскручивал группу "Чили" и других (далеко не самых популярных) артистов, пытается компенсировать все свои коронавирусные потери...

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