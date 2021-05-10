Союз добровольцев Донбасса примет участие в предварительном голосовании «Единой России»

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак

Руководство и президиум Генсовета «Единой России», федеральный оргкомитет предварительного голосования рассчитывают на максимальное вовлечение представителей Союза добровольцев Донбасса (СДД) в избирательную кампанию. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Совета командиров СДД, которое прошло в Ростове-на-Дону 10 мая.

«ПАРТИЯ ПРЕЗИДЕНТА»

«Единая Россия» планирует подписать соглашение о взаимодействии c Союзом. Мы хотим открыть двери для того, чтобы представители Союза добровольцев Донбасса могли быть представлены на самых разных уровнях, начиная от поселковых советов депутатов, районных собраний, городских дум, региональных парламентов и Госдумы. Уверен, вместе у нас это получится», - сообщил Андрей Турчак. Председатель федерального оргкомитета предварительного голосования партии Александр Карелин отметил, что выдвижение кандидатов завершается 14 мая. «На участие в процедуре заявились уже почти 5300 кандидатов. Чуть менее половины - это представители общественных организаций. Объединяя возможности СДД и «Единой России», мы демонстрируем два важных для нас постулата – не бросаем своих и поддерживаем друг друга», - сказал он. В свою очередь, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай подчеркнул, что Союз пойдет на предстоящие выборы вместе с партией «Единая Россия» в том числе потому, что она, как правящая партия, отражает центральные идеи российского общества. «Едина Россия» - это, прежде всего, - и для нас это принципиально важно - партия Президента Владимира Путина. Сохранением республик, возникших весной 2014 года, мы обязаны прежде всего Президенту РФ. Поэтому у нас особый долг и особые обязанности перед ним. Естественно, мы готовы поддержать партию Путина», - сказал политик. ВОЛОНТЕРОВ – ДО 50 ПРОЦЕНТОВ «Подписав соглашение, мы оформили отношения, которые у нас уже сложились – это братские, деловые отношения. Мы договорились о том, что «Единая Россия» представляет возможность для участия широкого круга общественных организаций и объединений в этом избирательном цикле принять участие на предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, региональных, городских парламентов, органов власти сельских поселений. Это широкая «воронка», и на сегодняшний день порядка 50% кандидатов как раз представляют волонтерские, добровольческие организации, одной из которых как раз и является Союз добровольцев Донбасса», - пояснил Андрей Турчак. Кроме того, взаимодействие будет включать и совместную гуманитарную деятельность. «Единая Россия» принимала участие во многих гуманитарных миссиях, и одна из таких миссий приурочена к дням независимости республик Донбасса. Завтра на Донбассе мы передаем автомобили скорой медицинской помощи, лекарства для постковидной реабилитации для учителей Донбасса», - резюмировал Андрей Турчак.