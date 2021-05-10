Ольга Бузова попросила прощения у россиян

Артистку возмутил тот факт, что ее госпитализация вызвала шквал негативных комментариев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ольга Бузова вторые сутки находится дома. Воспитанница "Дома-2" так и не озвучила свой диагноз, с которым ее госпитализировали 5 мая. Она лишь в очередной раз подтвердила, что ей сделали операцию. Кроме того, поющая ведущая попросила прощения у поклонников.

"В последнюю неделю я поняла, кто друг, а кто - никто в моей жизни. Кто писал, звонил и пытался помочь, а кто только раздавал комментарии... Любое хирургическое вмешательство - сложная история, как и общий наркоз, из которого я выходила крайне сложно. Болезней пустяковых не бывает. Операций простых не бывает. Наркоза безопасного не бывает. Все индивидуально. Простите, но вот такой у меня организм", - обратилась к россиянам Ольга Бузова.

Артистку возмутил тот факт, что ее госпитализация вызвала шквал негативных комментариев. "Люди, с которыми я никогда в жизни не виделась, и которые меня не знают, кинулись строчить посты в соцсетях о подробностях моей операции... Затрагивая очень интимные и крайне личные вопросы. В чем только меня не обвиняли, что только не придумывали...", - сетует она.

Бузова сообщила, что уверенно идет на поправку. "Пережитое мной дало мне понять, что настрой на выздоровление, радость за то, что выздоравливаю, дало мне силы управлять своим организмом, создать настрой на самое лучшее. Дышу почти полной грудью, восстанавливаюсь шаг за шагом, наслаждаюсь моментом, потому что мы живем здесь и сейчас", - резюмировала знаменитость.

Правда, подписчики извинения вокалистки не приняли. Более того, фолловеры набросились на исполнительницу.

Одни обвинили артистку в хайпе: "Первый хайп я увидела именно от вас, если это личное, зачем 200 сторис снимать", "Не хочешь обсуждений, тогда и не выкладывай ничего. Будто сама не знаешь, как это бывает", "Оля, прежде чем тыкать в кого-либо пальцем, посмотрите на себя, не вам писать о хайпе, вы не одна пережили операции и люди знают, как выходят из наркоза. Вы слезные видео выставляли с какой целью? Правильно, чтоб пожалели. Так что не стоит писать о хайпе - вы первая хайпушница".

Вторые просят звезду остепениться: "Вроде уже не молодая женщина, а все напоказ", "Бабе 35 лет, а поведение ребенка".

Третьи заявили, что Бузова устроила из своей жизни цирк: "Вся твоя жизнь цирк! Богатая, но несчастная одиночка по жизни, потому что ни один мужчина не захочет быть с такой клоунессой", "После операции ни один человек не будет выставлять свежие фотки".