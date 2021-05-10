"Результат позитивный": Путин рассказал о своих антителах после вакцинации и посоветовал россиянам прививаться

Президент рекомендовал согражданам не затягивать с вакцинацией Фото: REUTERS

Владимир Путин заявил о том, что после прививки чувствует себя хорошо. Уровень антител, по его словам, высокий. Тест он сдал в День Победы, 9 мая. И президент рекомендовал согражданам не затягивать с вакцинацией, и последовать его примеру.

- Как раз девятого, вчера, взяли анализы, и результат позитивный. Вот вы сказали о титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности, он у меня 15 оказался. И, как врачи сказали, это результат хороший, - уточнил президент, который первым компонентом привился 23 марта, а вторым - 14 апреля.

Он также добавил, что несколько часов после мартовской прививки чувствовал небольшой дискомфорт, а после второй — вообще ничего негативного При том так и не уточнив, какой из трех российских вакцин он привился, но призвав сограждан не тянуть резину и последовать его примеру.

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