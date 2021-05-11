Актер Дмитрий Бикбаев: Сделал прививку, потому что хочется находиться в зоне комфорта и безопасности

Актер Дмитрий Бикбаев: - Чем мы можем помочь самим себе, своей стране - это привиться. Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Вакцинация от коронавируса в Москве продолжается, и все больше людей решают сделать прививку. Число москвичей, получивших первый компонент «Спутника V» от коронавируса, уже превысило 1 миллион человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города. О собственном здоровье задумываются студенты, инженеры, актеры. К тому же растет число мест работы выездных бригад, где можно сделать прививку без предварительной записи: в торговых центрах, фуд-моллах, центрах госуслуг «Мои документы».

Без записи, но с паспортом

Сделать прививку решил 33-летний режиссер Дмитрий Бикбаев. Он выбрал прививочный кабинет, расположенный в ЦУМе на Кузнецком Мосту.

- Недавно я сдал тест на антитела, и оказалось, что у меня их нет. Конечно, хочется находиться в зоне комфорта и безопасности. И единственное, чем мы можем помочь самим себе и своей стране, это привиться. Я принял решение привиться. Я рад, что есть возможность сделать прививку в центре Москвы. Вот так, гуляя, зайти в узнаваемое место и сделать прививку, имея при себе только паспорт и полис ОМС, - сказал Дмитрий Бикбаев.

Артист слышал от друзей, что в Европе большая проблема с вакцинацией и там нельзя просто так прийти и привиться. Причина в том, что доз вакцины хватает не на всех, поэтому в первую очередь прививку делают лицам старше 65 лет.

- Притом что мы понимаем, что цифры по заболеваемости коронавирусом все еще растут. Мы, люди творческие, переживаем, потому что сейчас играем на 50% зала - это не такое же ощущение, когда зал полный. Надеемся, что люди будут прививаться. Важно, чтобы актеры и зрители были привиты, чтобы мы скорее победили коронавирус и стали жить полноценной жизнью, - сказал Дмитрий Бикбаев.

Мобильный кабинет вакцинации в ЦУМе расположен на 1-м этаже. Актер Дмитрий Бикбаев получил анкету, где заполнил данные о здоровье, врач осмотрела его, измерила давление и отправила на прививку.

- Какое волнение? Столько людей уже сделали прививку, столько примеров положительных и доказательств тому, что прививка эффективная. Не нужно бояться.

Достаточно иметь реальные примеры. Моя подруга недавно попала в больницу при заболевании коронавирусом, у нее 70% поражения легких, сейчас она не может работать. В такие моменты понимаешь, что коронавирус - это не шутки и лучше привиться, - сказал Дмитрий Бикбаев.

Участник «Фабрики звезд» доверяет российской вакцине.

Потратить 20 минут и защититься от вируса

Артист получил первый компонент вакцины и через 21 день вернется в этот же мобильный пункт, чтобы получить второй компонент «Спутника V». А пока Дмитрий Бикбаев сказал, что планирует отправиться на майские на дачу, чтобы отдохнуть.

- На прививку я потратил минут 15 - 20, а теперь могу спокойно поехать отдохнуть. И врачи посоветовали поберечь себя в ближайшие дни. А после снова вернусь к работе. Очень хочется, чтобы у артистов было вдохновение работать, творить и чтобы скорее возвращались зрители в залы, проходили массовые мероприятия. Все вместе мы можем это сделать, - сказал Дмитрий Бикбаев.

Мобильные бригады вакцинации будут работать и в выходные, поэтому москвичи смогут прийти на прививку в любой удобный день.

- Особое внимание уделяем лицам старше 60 лет и имеющим хронические заболевания - этим людям в первую очередь нужна прививка. Но мы делаем и молодым, и работающим людям. Очередей у нас нет, - рассказала Светлана Свирид, врач-терапевт городской поликлиники № 5.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Нужна ли человеку какая-то предварительная подготовка перед прививкой?

- Нет. Потребуется всего полчаса. Человек должен чувствовать себя здоровым. Мы на месте измеряем температуру, давление. Безусловно, человек не должен в момент вакцинации болеть, лучше прийти после простуды или периода обострения хронических заболеваний.

Врачи советуют приходить в пункты вакцинации и консультироваться. Ведь многие считают, что если переболели ковидом, то им уже не нужна вакцина.