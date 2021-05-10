Ночная хоккейная лига была образована в декабре 2011-го как раз по инициативе Владимира Путина Фото: REUTERS

Владимир Путин встретился в Сочи с главой Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазелем. Обсудили будущие турниры, которые пройдут в России, в том числе Чемпионат мира-2023. Российский лидер общался с давним знакомым Рене на чистом немецком. Уроженец швейцарского Фрибура, Фазель рассказал Путину, как он был рад пообщаться с русскими парнями - чемпионами мира и олимпийских Игр, которых он знает лет сто. И признал, что очень здорово, что Россия так быстро строит новые ледовые дворцы к грядущим международным соревнованиям (особенно 12-тысячник в Омске).

Наговорившись на языке Гете и Шиллера, российский президент принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Надев свой традиционный хоккейный свитер с номером 11, Путин практически без разминки и раскатки поучаствовал в первой же результативной атаке команды «Легенды хоккея». Там в одной пятерке с ним играли недавние суперзвезды нашей национальной сборной, блиставшие в другой НХЛ, Национальной хоккейной лиге - Павел Буре (который четырежды точно ассистировал нападающему №11) и Вячеслав Фетисов ( по голевому пасу на Путина и на Шойгу).

Путин в Сочи сыграл в хоккей и обеспечил победу своей команде Фото: REUTERS

Команда, за которую играл президент страны, победила со счетом 13:9. Восемь шайб у победителей забросил техничный игрок под номером 11 — этим обеспечив успех «Легенд хоккея», которой противостояла сборная Ночной хоккейной лиги. И еще на его счету один результативный пас. А первых хет-трик он сделал практически за 10 минут.

Стоит напомнить, что Ночная хоккейная лига была образована в декабре 2011-го как раз по инициативе Владимира Путина.