Анекдоты: Дедка и бабка учли свою ошибку и испекли Кубик

- Я своей на день рождения подарил бриллиантовые сережки, а она мне вчера на мой - идиотский одеколон.
- А ты тоже хотел бриллиантовые сережки?
* * *
Доведенный до отчаяния водитель маршрутки ходит по квартирам своих пассажиров и хлопает дверью холодильника.
* * *
- Можете ли вы привести пример того, как жизнь воздает человеку по заслугам?
- Ну, например, вы приходите на прием к врачу и узнаете в нем человека, которому когда-то продали в переходе диплом об окончании мединститута…
* * *
Непонятно, почему штаны, в которых лучше всего лежать на диване, называются спортивные?
* * *
Кто-то написал мелом на асфальте под окнами многоэтажки: «Позвони мне, когда твой уйдет!»
Многие мужики тогда остались дома. Были прибиты полочки, отремонтированы утюги, с детьми сделаны уроки…
* * *
- За этой дверью живет ясновидящая!
- Не понял, а почему тогда на двери глазок?
* * *
Даже если не знаешь об авторстве Перро, легко догадаться, что «Красная Шапочка» - иностранная сказка. У нас обычно с пирожками идут от бабушки, а не к ней.
* * *
Российская глубинка. Сельский магазин.
- Добрый день. Можно ли у вас расплатиться телефоном с Samsung Pay?
- Да, конечно, без проблем. Только дам не больше десяти бутылок водки за него. Бэушный все-таки.
* * *
Май - это такой месяц, когда загорать еще рано, а худеть уже поздно.
* * *
- Катя, а у тебя кто-то был до меня?
- Саша, ты что, дурак? Посмотри на часы. Пять утра! Все еще спят!
* * *
Ухрюпинский шинный завод выиграл тендер на поставку 20 000 шин на «Формулу-1» для ограждения трассы.
* * *
Магазин ковров:
- Мне в детскую что-нибудь не очень маркое…
- Сколько детей?
- Семеро.
- Лучше сразу заасфальтируйте!
* * *
Кто помнит еще СССР. Самый страшный кошмар детства - это когда мама в магазине поставила в очередь тебя, а сама ушла в другой отдел.
И очередь все ближе, ближе, ближе...