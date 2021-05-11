Анекдоты: Дедка и бабка учли свою ошибку и испекли Кубик

- Я своей на день рождения подарил бриллиантовые сережки, а она мне вчера на мой - идиотский одеколон.

- А ты тоже хотел бриллиантовые сережки?

* * *

Доведенный до отчаяния водитель маршрутки ходит по квартирам своих пассажиров и хлопает дверью холодильника.

* * *

- Можете ли вы привести пример того, как жизнь воздает человеку по заслугам?

- Ну, например, вы приходите на прием к врачу и узнаете в нем человека, которому когда-то продали в переходе диплом об окончании мединститута…

* * *

Непонятно, почему штаны, в которых лучше всего лежать на диване, называются спортивные?

* * *

Кто-то написал мелом на асфальте под окнами многоэтажки: «Позвони мне, когда твой уйдет!»

Многие мужики тогда остались дома. Были прибиты полочки, отремонтированы утюги, с детьми сделаны уроки…

* * *

- За этой дверью живет ясновидящая!

- Не понял, а почему тогда на двери глазок?

* * *

Даже если не знаешь об авторстве Перро, легко догадаться, что «Красная Шапочка» - иностранная сказка. У нас обычно с пирожками идут от бабушки, а не к ней.

* * *

Российская глубинка. Сельский магазин.

- Добрый день. Можно ли у вас расплатиться телефоном с Samsung Pay?

- Да, конечно, без проблем. Только дам не больше десяти бутылок водки за него. Бэушный все-таки.

* * *

Май - это такой месяц, когда загорать еще рано, а худеть уже поздно.

* * *

- Катя, а у тебя кто-то был до меня?

- Саша, ты что, дурак? Посмотри на часы. Пять утра! Все еще спят!

* * *

Ухрюпинский шинный завод выиграл тендер на поставку 20 000 шин на «Формулу-1» для ограждения трассы.

* * *

Магазин ковров:

- Мне в детскую что-нибудь не очень маркое…

- Сколько детей?

- Семеро.

- Лучше сразу заасфальтируйте!

* * *

Кто помнит еще СССР. Самый страшный кошмар детства - это когда мама в магазине поставила в очередь тебя, а сама ушла в другой отдел.

И очередь все ближе, ближе, ближе...