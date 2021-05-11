Грузины: Щедрые русские, приезжайте! У нас комендантский час и штрафы. Но заработать хочется

Корреспондент «КП» отправилась в Тбилиси посмотреть, что ждет отдыхающих в солнечной горной стране Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

«Кто любит, тот приедет», - сказали грузины и открыли границы для туризма. Не отменив при этом ни комендантский час, ни штрафы за нарушение антиковидных мер. Эпидситуация в Грузии оставляет желать лучшего. Больных все больше, вакцинация толком не началась. Все ожидают третью волну коронавируса. Но экономика летит в тартарары. И надо хоть что-то делать для ее спасения. Вот и решили открыть кафе, магазины и пустить в страну интуристов.

Корреспондент «КП» отправилась в Тбилиси посмотреть, что ждет отдыхающих в солнечной горной стране.

ПЛАНЫ НАПОЛЕОНА

Еще в 2018 году планы на туризм у Грузии были наполеоновские. В стране живет 3,7 млн человек, а туристов приезжало больше 7 млн. В подавляющем большинстве - россияне. Те, у кого сладкое киндзмараули и насыщенная хванчкара в крови - с советских времен.

Я бывала в Тбилиси в те времена. Яблоку негде было упасть. Прыгнул в самолет в Москве, 2 часа - и ты на месте. Многие прилетали просто погулять на выходные ради хинкали или покатушек на лыжах. Весело и красиво.

Рост турпотока не мог не радовать грузин - 27% работоспособного населения страны трудились в сфере туризма. А это полмиллиона человек. По данным Всемирной организации туризма, на долю турсектора экономики Грузии приходилось 9,3% ВВП. И прогнозировался рост.

Но летом 2019-го депутат нашей Госдумы Гаврилов на православном форуме в Тбилиси сел «не в то кресло» - спикера парламента Грузии. Разгорелся антироссийский скандал.

По грузинскому ТВ выступил журналист Георгий Габуния. Он матом обратился к Владимиру Путину. В ужасе с акциями протеста высыпали все грузины - анти- и пророссийские, а вместе с ними ЛГБТ и анти-ЛГБТ, и все другие недовольные. Страна взорвалась.

Россия остановила прямое авиасообщение с Грузией. А потом вообще случились пандемия и коронавирус, который отрезал и всех остальных иностранцев. Какой тут туризм? Все было закрыто даже для самих грузин.

Но с 1 марта все более-менее заработало. В Грузию потянулись первые интуристы. И я вместе с ними.

ВЫ ИЗ РОССИИ?

- Вы из России? Какое счастье. Спасибо вам, что приехали! - самая частая фраза, которую я слышала в Грузии. А по ощущениям, я была одна русская туристка на всю страну.

И это говорили не из гостеприимства - грузины действительно скучают. Они разговаривали со мной не как с потенциальным клиентом, а как с родной, которую давно не видели. Угощали, расспрашивали про наши новости.

- Ну как там у вас? Коронавирус утих, говорят. Прививки делают? Что, прямо в торговых центрах можно вакцинироваться? И много народу уже укололись? А ты тоже? Ничего себе!.. Цены выросли у нас тоже, да. Всем сейчас нелегко. Но мы держимся...

Надписи у отеля, где останавливался Познер Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- У вас по телевизору говорили, что у нас тут опасно. Что вон Познера выгнали, и вас выгонят. Но это же все провокация! - второе по популярности обращение. - Никого мы тут не выгоним, это друзья Саакашвили ссорят наши народы. Политики выясняют отношения, но мы тут ни при чем. Русские, приезжайте, мы вас ждем.

- Русские туристы - самые лучшие, - говорили третьи. - Они не только наши - родные, так еще и погулять любят, повеселиться. Европейцы что? Купит бокал вина и сидит весь день с книжкой за столиком. На такси не ездят - пользуются автобусами. Люди они хорошие, но прибыли от них никакой.

Такое я слышала везде и всюду: в безлюдных тбилисских кафе, в опустевшем без туриста винном регионе Кахетия и непривычно тихом для этого времени года Батуми, где еще два года назад русских было большинство.

Туристические автобусы пустые. Два гола назад, после отмены прямого авиасообщения я наблюдала ту же картину Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ПОЧЕМ ТЕПЕРЬ ЛЮБОВЬ К ГРУЗИИ?

- Кто любит нашу страну, тот приедет, - рассуждает Гога Туманишвили, хозяин маленького кафе в Тбилиси, ставя на стол кофе. Клиентов он теперь обслуживает сам, персонал его заведению не по карману.

- И у кого деньги есть, - добавила я.

Попасть в Тбилиси - удовольствие не из дешевых. Самолет-«маршрутка» через Ереван (когда пассажиров с билетами до Тбилиси даже не заставляют выходить в Армении) стоил на нужные мне даты 70 000 рублей.

Через Стамбул не полетишь - он закрыт.

Более-менее доступный вариант - через Минск. «Доставим вас в страны, с которыми ругается Москва», - лозунг, который придумала в качестве рекламы своих маршрутов белорусская авиакомпания «Белавиа» еще в 2015-м, до сих пор у них актуален. Тем более, что Лукашенко игнорирует коронавирус и рейсы из Минска не отменялись даже в самые тяжелые пандемийные времена - лети не хочу.

Правда, билет до Минска теперь стоит, как до Луны и обратно. Потому-то в поезде до белорусской столицы пассажиры были будто с чартерного южного рейса - с цветными чемоданами, которые никак не помещаются в тесном плацкарте. А на парковке у минского аэропорта сплошь машины с российскими номерами. Отсюда наш народ летит кто куда - в Египет, в Турцию, Грузию. Понятно, что долго и дорого, но охота пуще неволи, как говорится.

В поезде на Минск теперь ездит пестрая толпа отдыхающих Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Мало того, теперь к расходам на дорогу прибавьте еще и плату за ПЦР-тесты (именно во множественном числе), если у вас нет прививки. Один вам понадобится для того, чтобы пустили в Грузию. Еще один предстоит сделать уже в Тбилиси строго на третий день пребывания. Еще один - перед вылетом в Белоруссию, без него не пустят. И еще два по возвращении на родину - такие правила сейчас ввел Роспотребнадзор. Итого 5 анализов, а это около 10 000 рублей на человека.

Если есть прививка, то по поводу тестов можно расслабиться. К обладателям российских COVID-паспортов вопросов ровно ноль, и никакие тесты с них нигде не требуются, несмотря на то, что наш «Спутник-V» Грузией не закупается по политическим соображениям, «чтобы не изменять западному курсу». Да и антироссийская оппозиция здесь еще с прошлой зимы кричит, что «любая попытка правительства заигрывать с гибридным оружием Кремля под названием «Спутник-V» будет расцениваться не иначе как измена Родине».

Но так и не определившись, добро наш «Спутник V» для грузинского народа или зло, и правительство, и оппозиция закрыли глаза на свои прозападные убеждения и пустили наших вакцинированных туристов в первых рядах. То - политика, а то - деньги...

Так что прилететь в Тбилиси погулять могут себе позволить те, кто правда очень любит Грузию. То есть единицы. Конечно, в этом есть своя романтика и даже экзотика. Тбилиси особенно прекрасен в своей обычной, не туристической одежде. Когда кругом одни местные, когда нет безумных толп. Когда в ресторанах и гостиницах полно мест, да еще и со скидками - выбирай не хочу. Чувствуешь себя таким желанным гостем.

И все вроде прекрасно, если бы не...

Сухопутная граница РФ и Грузии Верхний Ларс. Никого Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

КУРОРТ СТРОГОГО РЕЖИМА

Честно говоря, когда я собиралась в Грузию, то, конечно, знала про комендантский час с 21.00 до 5.00. «Ну закроются заведения, гуляй себе по улице, как у нас было», - думала я. Оказывается - нет. На улицу - ни ногой.

Да что там на улицу, я даже такси не могла вызвать от аэропорта, потому что прилетела в 3 часа ночи. Все приложения заблокированы. У выхода стоит несколько «бомбил», готовых довезти втридорога. Кому дорого или не хватило машин, остались ждать в аэропорту до 5 утра, ибо деваться больше некуда.

- А мне уже выписали штраф 2000 лари (600 долларов), - то ли похвастался, то ли пожаловался таксист. - Так что я теперь могу ездить. Второй раз не штрафуют.

Но и этот смельчак вез меня к отелю дворами. И на самом подъезде нас все же остановила полиция.

Штраф 600 долларов, как выяснилось, грозил и мне.

Отболталась.

Плюс спасли удостоверение журналиста и посадочный талон с рейса.

Конечно, к туристам полиция относится лояльнее, чем к местным.

Антироссийски настроенные сторонники Саакашвили уже не первый месяц стоят палаточным лагерем у здания грузинского парламента. И тоже своего рода уже тбилисская достопримечательность Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Но второй раз меня остановили на следующий же день, когда около 22.00 я искала дорогу. Хорошо, что у меня с собой был прививочный «паспорт» и по моему виду было понятно, что заблудилась. Полицейский очень неохотно согласился меня не штрафовать, проводив до отеля и убедившись, что я не вру. Но больше я не рисковала и, как Золушка, ровно в 21.00 была в номере.

- А я пошла на… свидание с грузином. Он так меня уговаривал, клялся, что у него дядя в полиции, и ничего не будет, - рассказывала мне Ольга из Москвы. Девушка приехала в Тбилиси на пару месяцев еще в самом начале марта. - Но никакой дядя нам не помог, оба схватили штраф по 2000 лари. Оплачивать мне нечем. Грузинам еще списывают все эти штрафы с течением времени, а иностранцам - нет. Из страны-то меня выпустят, но вот обратно без оплаты уже не пустят.

И НИКАКИХ ШУМНЫХ ВЕЧЕРИНОК

Так что в Грузии теперь понтуются не дорогими тачками, а пропуском на проезд во время комендантского часа и возможностью гулять как взрослые. Но таких пронырливых счастливчиков очень мало. Можно сказать, вообще почти нет. И ближе к 21.00 весь город стоит в адской пробке, все пытаются успеть до часа икс домой.

А знаменитые тбилисские вечеринки теперь прячутся по квартирам или отельным номерам. Потому что даже рестораны и бары при гостиницах закрываются ровно в 21 час. Даже для самих постояльцев, с прививками и тестами.

Ближе к 21:00 все мчат по домам. В эти часы на улицах максимальное движение. После все замолкает Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Ой, у нас все в недоумении от такого идиотизма, - развел руками менеджер отеля в Казбеги - глухой деревне на границе с Россией, где вообще ничего и никого. - Почему гостям-то нельзя посидеть внизу? Хотя бы иностранцам, у которых есть прививки. Но нет! Вам нельзя даже у нас в холле собираться со своими напитками. Везде камеры, я вам даже воду налить не могу. Оштрафуют.

- Честно говоря, мы сами были в шоке, что грузины такие законопослушные оказались. Но они повозмущались, повозмущались и сидят по домам, строго соблюдают карантин, - говорит владелец русского бара Николай Орехов. Он живет в Грузии уже 5 лет и не уезжал на время пандемии. - То ли это наследие Саакашвили, который приучил всех своими гигантскими штрафами соблюдать закон, то ли просто страна маленькая и все понимают, что на кону жизнь чьей-то бабушки. Но не нарушают комендантский час даже очень высокопоставленные люди. Познер попытался, и что вышло? Я уже молчу про владельцев баров и ресторанов, тут вообще адские проверки. Не дай бог, работаете после 21.00, не дай бог, посетители сидят ближе, чем на 1,5 метра друг к другу, сразу штраф 10 000 лари (220 000 рублей).

- И что, никаких подпольных клубов и ресторанов нет?

- Нет! Сами искали, не нашли.

Бар Николая один из немногих, который выжил за коронавирусный год, когда все было закрыто. Это сейчас есть хоть какие-то туристы и вообще можно принимать посетителей.

- Эти глаза видели боль, и мне уже ничего не страшно, - грустно шутит Николай. - Мы же год почти не работали, можно было только на вынос. Спасли свои же - русские экспаты, которые нас хорошо знают. Они нас поддержали, заказывая еду. Ну и грузинские постоянные клиенты. А так не знаю даже… Мне многие друзья из России звонят, говорят, что хотят приехать в Грузию в отпуск. Честно, я отговариваю. Нет тут сейчас такой свободы, все ограничено. Кто с детьми - еще ладно, они все равно особо не гуляют вечерами. А вот молодежи будет скучно.

Все сидят и надеются, что скоро все эти ковидные ограничения отменят - иначе не выжить.

Обычно у этой башни кукольного театра не протолкнуться Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

А с чего их снимать, когда заболеваемость только растет? С вакцинами перебой, грузинское правительство надеялось на своих европейских покровителей, которые пришлют Pfizer или AstraZeneca, гордо отказавшись от российских препаратов. Но толком ничего не дождались, лишь мизерного количества доз по программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспечения вакциной бедных стран. В итоге прививки получили всего 45 000 человек, что ничтожно для этой страны.

- Девушка, купите у нас хоть что-нибудь, - уже даже не зазывают, а просят торговки небольшой сувенирной лавки. - Отдадим что угодно в два раза дешевле, лишь бы уже хоть какая-то торговля началась. Мы год не работали! Первый день открылись - и вот полдня ни одного клиента.

Я взяла какую-то безделушку.

А ДЛЯ ПРИБАЛТОВ И ЭТО СВОБОДА

Так что туристов на улицах мало. Встретила несколько украинцев, израильтян, прибалтов. Последние особенно радовались хоть такой ограниченной, но все же туристической свободе.

- Мы впервые за год увидели магазины, рестораны и салоны красоты, - говорят ребята из Латвии. - У нас вообще все закрыто с прошлого марта! И это кошмар. А сюда приехали - свобода!

Их, в отличие от меня, привыкшей к московской расслабленной жизни, совсем не смущает комендантский час.

Правда, и их тоже оштрафовали.

- За то, что без масок ходили по улице. По 20 лари с человека (430 рублей). Полчаса оформляли штраф. Сказали, можно оплатить при выезде. Мелочь, а неприятно.

В аэропорту при выезде через одного выписывают штрафы иностранцам. Тем, кто проигнорировал требование сдать ПЦР-тест на 3-й день пребывания в Грузии. При мне семье белорусов предписали оплатить 2400 долларов.

- Откуда у нас такая сумма?! - возмущались они. - Так что в Грузию мы теперь невъездные надолго.

Ко мне с российским сертификатом о прививке «Спутником» вопросов не было. Никаких.

- Что они себе думают эти грузины, не понимаю. Так они и последних туристов распугают, - возмущалась врач из Москвы Лола. Она родилась и выросла в Тбилиси, но уехала в Россию. На родину прилетала спасать маму, заболевшую коронавирусом. - Народ сидит без денег, а они там все в политику играют. Разругались с Россией вдрызг. Тут же всегда одни русские отдыхали. Где Грузия и где Америка? Они со своим прозападным курсом скоро в трубу вылетят. С Россией надо дружить! И вакцину покупать, прививки делать, туристов возвращать. Денег у страны нет, внешний долг уже 10 миллиардов долларов. Что это за туризм с комендантским часом они тут устроили? Ну кто приедет сюда с такими ограничениями?

Опустевшие туристические улицы и кафе Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Возвращалась в Москву я сухопутной границей, через Верхний Ларс.

Потрясающие горы, шикарные виды, приветливые люди.

Закрытые отели, опустевшие витрины, безлюдье.

Когда я уезжала отсюда в прошлый раз, летом 2019-го, сразу после отмены авиасообщения, Тбилиси тоже в одночасье опустел. Звенящая тишина тогда царила везде.

Но то, что я увидела сейчас, - это какая-то почти грань отчаяния.