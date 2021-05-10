Что произошло после матча Спартак - Химки

Александр Соболев - автор гола с пенальти в ворота "Химок". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером 10 мая в Москве "Спартак" проводил последний матч 29 тура чемпионата России по футболу. Для команды Доменико Тедеско было крайне важно победить "Химки" в этой игре. Потому что благодаря успеху "красно-белые" получали бы три балла преимущества над "Локомотивом" в гонке за место в Лиге Чемпионов на будущий сезон.

И если начало поединка осталось за гостями, у них отличился взятый в аренду у "Спартака" Глушенков и они вообще выиграли первый тайм, то дальше все сложилось хорошо для хозяев. После гола Соболева с пенальти и точного удара шведа Джордана Ларссона в конце поединка москвичи смогли выиграть со счетом 2:1 и выйти на чистое заветное второе место по итогам 29 туров сезона.

Когда закончилась игра, то главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско произнес слезную речь на стадионе. На чистом русском языке без всякого перевода он сказал:

- Спасибо за все, ребята! Я люблю "Спартак" навсегда. Я люблю эту команду, спасибо за все. Я люблю Андреаса и Макса. Я буду скучать по вам.

Голландец Промес вышел на поле во втором тайме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Босс "Спартака" Леонид Федун, в свою очередь, сказал после матча:

- Сегодня мы впервые за долгие годы провожаем тренера так, как это положено. Наша команда вместе с ним пошла через многое: были большие победы и досадные положения. Тем не менее команда всегда билась, и в этом большая заслуга нашего тренера Тедеско. Хочу сказать большое спасибо тренерскому штабу. Это был его выбор, уйти из команды, но он всегда останется в наших сердцах. Мы не говорим ему «прощай», мы говорим ему «до свидания»

Но вот в стане соперников есть свои эмоции. Так, защитник "Химок" Брайан Идову в личных соцсетях высказался об игре жестко:

Матч выдался очень драматичным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Они не могут, судья поможет! - написал Брайан Идову у себя в личном Инстаграме.

А вот главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после игры подвел итог победной встрече:

- Мы рады сегодняшнему результату. Я думаю, что команда перед игрой была немного "заблокирована". Когда мы достигаем определенной точки в чемпионате, некоторые игроки немного, кажется, боятся чего-то. Поэтому на этой неделе мы хотели поддержать в команде хорошее настроение, микроклимат. Старались не говорить о турнирной таблице и важности матча, - сказал тренер москвичей уже на официальной пресс-конференции после встречи. Отметив, что отдельно благодарен вратарю команды Александру Максименко.

А когда же у Тедеско спросили, мол, а не жалеет ли он о своем решении покинуть "Спартак", то немецкий специалист заявил:

В составе "Химок" было немало игроков, которые знакомы "Спартаку". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я никогда не жалею о своих решениях, все тщательно продумал. Трудно уходить, т.к. мы создали многое в этой команде - игровой рост, атмосферу, характер. И сделали это все вместе. Я люблю "Спартак", команду, клуб. И поверьте, насколько я люблю свою семью, если принял подобное решение.

В воскресенье, 16 мая, "Спартак" в Грозном сыграет против "Ахмата". В этой игре москвичи могут сыграть просто вничью, чтобы сохранить за собой второе место и позицию в Лиге Чемпионов на будущий сезон. Их главные конкуренты в этой гонке, "Локомотив", примут дома ФК "Урал".