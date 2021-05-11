Так пожелай ему ни пуха ни пера!

Владимир Колокольцев (стоит) 27 лет назад сыграл столичного оперативника в популярном сериале «На углу, у Патриарших» - будущему министру не пришлось вживаться в роль... Фото: Кадр из фильма

Когда говорят, что министры - люди суровые, битые жизнью, слова лишнего не готовые сказать без оглядки на пресс-секретаря, - это все, наверное, так. В большинстве случаев. Но вот, например, глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев - человек, который на пути к своему высокому посту успел не только пройти все ступени честного милицейского работника, но даже... сняться в кино.

Ну хорошо, пусть не на «Оскар» поучаствовал, но в сериале. Был такой проект - «На углу, у Патриарших». И в лихие 90-е, а точнее в 1994-м, тогдашний начальник 108-го отделения милиции города Москвы, 32-летний офицер МВД Владимир Колокольцев снялся в роле оперативного уполномоченного. То есть сыграл практически самого себя - ведь он начинал в угрозыске Кунцевского района как раз опером - лет за пять до своей «телекарьеры». А работал под камеры во взаимодействии со звездой отечественного кино Игорем Ливановым, который как раз исполнял начальника того самого 108-го отделения.

Три года спустя Колокольцев возглавил региональный отдел РУОПа по Москве. А в 2003-м стал вторым лицом в оперативно-разыскном бюро ГУ МВД по Центральному федеральному округу. В его яркой биографии есть руководство Орловским УВД и ГУВД Москвы. А 9 лет назад, 21 мая 2012 года, Владимир Александрович возглавил одно из ключевых силовых ведомств огромной страны.

Колокольцев не боялся выходить к бушующей толпе - он находил слова и для бунтующих мигрантов. Фото: Роман КАНАЩУК/Коммерсантъ

Генерал полиции Колокольцев после смены правительства в январе 2020 года вошел в новый состав кабинета министров.

Доктор юридических наук и один из немногих высших офицеров, награжденных орденом Александра Невского, Владимир Колокольцев встречает юбилей на посту. Нет, не на углу у Патриарших - но там его тоже хорошо помнят…