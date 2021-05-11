Вопрос дня: Что хорошего успели вы сделать за долгие выходные? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Карен ШАХНАЗАРОВ, глава «Мосфильма»:

- Закончили съемки и начали озвучку фильма «Владивосток» - сняли целиком в этом городе, драма с элементами других жанров, рассчитываю, осенью будет прокат. Виталий Кищенко там из звездных актеров, очень актуальная история.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат, Санкт-Петербург:

- На майские были на Ладожском озере всей семьей - в походе на большую рыбалку. Сига ловили удочкой. Особое ощущение, когда не видно берегов и воздух потрясающий. Чувствуешь себя как Петр Первый в начале XVIII века! Старший сын поймал 26 сигов!

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольных рынков:

- Появилась возможность спокойно поработать, ситуация на алкогольном рынке была стабильна, на фоне ряда ограничений для молдавских и грузинских вин (как сейчас дела в Грузии с нашими туристами > стр. 8 - 9). Судя по тратам в рознице, расходы на все продукты питания не сократились. У меня на майские все родные приходили на шашлыки.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Не могу сказать что отдыхал каждый день. Что было светлого - так это 9 Мая. Все остальное прошло поверхностно. Эти 11 дней далеко не все воспринимают как отдых. И не все работодатели готовы оплачивать такие выходные в полной мере. Когда выбрался на дачу, с товарищами отмечали 8 и 9 Мая.

Владимир ВИНОКУР, народный артист России:

- Хорошее время - в спокойствии побыл с семьей. И накануне 9 Мая получил поздравления из Курска как почетный гражданин города, там жили и работали родители - мой портрет оказался в числе почетных горожан наряду с портретом маршала Жукова. Я рад этому и буду в Курске очень скоро с выступлениями.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- Я не считал майские выходными. Я продолжал работать и сегодня утром придумал на свежую голову рифмы, связанные с моим проектом на Ютубе. Приходили и поэтические строфы на 9 Мая. С утра написал четверостишие. Еще зашел сосед, и мы отметили День Победы. До 100 грамм не дошло, но по 40 грамм было.