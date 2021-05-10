Геннадий Зюганов: Егор Кузьмич Лигачев будет похоронен 11 мая на Троекуровском. Прощание - в 11 часов

Геннадий Зюганов Фото: REUTERS

- Геннадий Андреевич, здравствуйте! Это Гамов.

- Привет, Саш.

- Скажите, пожалуйста, а Егора Кузьмича Лигачева завтра будут хоронить, да?

- Да. Завтра (11 мая) в 11 часов - прощание, и на Троекуровском кладбище будет похоронен.

Приедут с его Родины - из Сибири, будет весь наш актив, будут друзья, близкие.

Пройдёт все очень достойно.

Мы помогаем семье, близким.

- Вы сами на прощании будете?

- В предстоящие два дня в Думе обсуждаем отчёт правительства... Мы крайне заинтересованы, чтобы положения нашей программы - той, за которую боролся Егор Кузьмич, были не только обсуждены, но и вошли в бюджет следующего года и ближайших трёх лет. Это исключительно важно для трудящихся.

Я планирую быть на прощании. Но должен выступать по отчету правительства. Во вторник утром определимся.

Я, конечно же, вспомню Егора Кузьмича и в своём выступлении. Он прожил удивительно славную жизнь. Его век - пример служения трудовому народу.

- Как будет в партии нашей увековечено имя Егора Кузьмича? Какие-то лозунги Лигачева вы возьмёте на вооружение? Или они у вас всегда были?

- На мой взгляд, вся страна давно взяла его лозунг: «Борис, ты не прав!» Потому что... И тогда некоторые там подшучивали, а сегодня все видят... Даже президент говорит о лихих 90-х. Если бы тогда к Лигачеву прислушались, и максимально сплотилась бы здоровая часть Политбюро, у нас бы горбачевщины и ельцинщины не было бы, и сейчас были бы впереди планеты всей.

- Товарищ Генеральный секретарь! Спасибо вам огромное и примите лично вот от меня соболезнование, сочувствие.

- Спасибо.

- И, пожалуйста, держитесь.

- Будем кланяться светлой памяти Егора Кузьмича и все сделаем, чтобы продолжить многое из того, что он делал.

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