«Оказался в нужное время в нужном месте»: Ларссон прокомментировал победный гол в ворота «Химок»

Ларссон прокомментировал победный гол в ворота «Химок» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский «Спартак» сумел дожать «Химки» и вырвать у команды Андрея Червиченко победу — 2:1. Несмотря на то, что большую часть матча красно-белые провели в большинстве, победу и заветные три очка пришлось вырывать с корнем. Спасительным оказался гол Джордана Ларссона на 89-й минуте. За тур до конца сезона «Спартак» идёт на втором месте и опережает «Локомотив» на три очка в борьбе за путёвку в Лигу Чемпионов.

Сразу после матча победу над «Химками» прокомментировал автор победного гола Джордан Ларссон. Шведский нападающий рассказал о непростом матче и личной планке по забитым голам. Для Ларссона этот гол стал третьим победным в сезоне.

— Без помощи команды ничего бы не получилось. Мне очень нравятся матчи, когда что-то стоит на кону. Все матчи важны, но эти игры разжигают во мне особый интерес, заставляют сделать что-то больше. Сегодня так получилось, что оказался в нужное время в нужном месте. Удачно вышло, что мяч попал ко мне. Не люблю ставить себе какие-то ограничения. Просто стараюсь забивать как можно больше. Сегодня показалось, что команда не вошла в игру с самого начала. Но нужно отдать должное всем ребятам, что смогли одержать волевую победу, — прокомментировал игру Джордан Ларссон.

После матча защитник «Химок» Браян Идову выложил на своей странице в Инстаграм с подписью «Они не могут, судья поможет». Ларссон отреагировал на пост Идову и прокомментировал судейство в этом матче.

— Мне абсолютно всё равно, что он сказал. Возможно, он расстроен поражением. Но сегодня в кои-то веки что-то присудили в нашу пользу. Если уж он говорит о судьях, то когда они гол забивали, там была чистая игра рукой со стороны их игроков, — сказал Ларссон.

Сегодня президент «Спартака» Леонид Федун и болельщики «Открытие банк Арены» прощались с Доменико Тедеско. Главный тренер покатает свой пост по окончанию сезона. Джордан Ларссон рассказал, каким он запомнит немецкого специалиста.

— Он фантастический тренер и такой же человек. Когда я пришёл в «Спартак», дела у меня не ладились. Но Доменико поверил в меня. Я стал забивать. Безусловно, жалко, что он уходит, что больше не удастся с ним здесь поработать. Тем не менее желаю ему всего самого наилучшего.