«В следующем матче у нас нет выбора — выходить на поле и биться»: защитник «Спартака» Жиго — о последнем матче сезона и путёвке в Лигу чемпионов

Самуэль Жиго прокомментировал своё будущее в «Спартаке» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Благодаря победе над «Химками» — 2:1, «Спартак» добыл три очка в копилку и вышел на чистое второе место в турнирной таблице РПЛ. Победа получилась самой что ни на есть волевой. Уже на исходе первого тайма подопечные Тедеско оказались в большинстве, но отыграться с 0:1 смогли только под самый занавес матча.

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о непростом матче и важной победе. Также француз рассказал, что необходимо сделать красно-белым в последнем матче сезона против «Ахмата».

— Играть против команд, которые глубоко обороняются и бегут в контратаки, всегда непросто. Самое главное, что мы сегодня выиграли. Глушенков сегодня получил красную карточку, что сыграло нам на руку. У «Химок» сегодня был один очень хороший момент, когда мы потеряли мяч в центре. Нам нужно и атаковать и обороняться всем а месте. Когда этого не получается, начинаются проблемы. В следующем матче у нас нет выбора — выходить на поле и биться. Мы не должны думать о ничьей. В Грозном всегда играть непросто, — рассказал журналистам Жиго.

«Спартак» — второй перед последним туром РПЛ, что позволяет клубу пробиться в Лигу Чемпионов. Самуэль Жиго рассказал о своих и клубных планах на будущее.

— Нужно сначала получить этот билет на участие в отборочном туре Лиги чемпионов. Надо сначала вторыми стать в чемпионате, потом пройти отборочный этап в следующем сезоне. Шаг за шагом будем смотреть, что будет дальше. Я доволен в «Спартаке», получаю удовольствие от каждой игры. У меня ещё год контракта. Посмотрим, что будет дальше.