Байден проигнорировал идею Бухарестской девятки создать единый фронт против России

Приглашение Байдена на эту встречу планировало активизацию усилий этих стран на всех фронтах противостояния с Россией Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден принял участие во встрече глав государств-членов НАТО, входящих в т.н. Бухарестскую девятку.

В эту группу входят государства, расположенные на восточной границе альянса, - Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Словакия и страны Балтии. Почти все они в последние годы проводят антироссийскую политику. Считается, что члены девятки расположены к сотрудничеству с США более, чем западноевропейские страны, входящие в НАТО.

Так что ни для кого не было секретом, что приглашение Байдена на эту встречу планировало активизацию усилий этих стран на всех фронтах противостояния с Россией.

Но, ко всеобщему удивлению, Байден отказался от участия в этом противостоянии.

Об этом заявила на очередном брифинге пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки:

- Участие президента в саммите было желанием поговорить и обсудить ряд вопросов, включая, конечно, безопасность в этом регионе, а также наши общие усилия по борьбе с глобальным кризисом в области здравоохранения, изменение климата и энергетическую безопасность… Сбор этой группы был заранее запланированным, президента пригласили выступить, и это именно то, что он сделал.

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