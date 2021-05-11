Письма Джона Кеннеди любовнице продадут на аукционе

По словам сотрудников аукционного дома, письма «очень откровенны и полны страсти» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бостонский аукционный дом выставил на продажу несколько любовных писем, написанных бывшим президентом США Джоном Фицджеральдом Кеннеди своей шведской любовнице Гунилле фон Пост, передает CNN.

Американский лидер познакомился с девушкой в 1953 году во время отпуска на Французской Ривьере. Встреча произошла буквально за несколько дней до женитьбы политика на Жаклин Бувье, ставшей впоследствии миссис Кеннеди.

Отношения между Джоном и Гуниллой длились три года и оборвались в 1956 году. И все это время, проживая в разных странах, влюбленные писали друг другу страстные послания. Их связь не прерывалась даже тогда, когда Гунилла решила выйти замуж за соотечественника-фермера.

«Я планировал следующим летом повидаться с тобой. Дай мне знать, что ты собираешься делать. Если ты не выйдешь замуж, то приезжай. Я прекрасно проводил время вместе с тобой прошлым летом. Это яркое воспоминание моей жизни — ты чудесная, и я скучаю по тебе», - писал 35-ый президент США.

На аукцион выставят восьмистраничную коллекцию, включающую одно целое письмо и два отрывка, датируемые 1955 годом.

В одном послании Кеннеди спрашивает любовницу о месте, в котором они могли бы встретиться в Швеции во время его официального визита в королевство. В другом размышляет о том, как может пройти их встреча после долгой разлуки.

Стартовая стоимость лота - $30000. По словам сотрудников аукционного дома, письма «очень откровенны и полны страсти».

Джон Кеннеди несколько раз предлагал Гунилле фон Пост переехать в Соединенные Штаты. Но этому препятствовал отец девушки, который с презрением относился к политическим амбициям американского ухажера и не хотел, чтобы его дочь была чьей-то любовницей.

Гунилла фон Пост переехала во Флориду уже после гибели Кеннеди. А в 1997 году написала книгу, в которой рассказала о своем романе с президентом США.