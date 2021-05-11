Где найти подходящую бесплатную секцию для ребенка

Как раз сейчас нужно подавать заявки, чтобы в сентябре ребенок начал заниматься Фото: Мария ЛЕНЦ

За развитие ребенка многие родители готовы платить, и немало. А есть ведь очень хорошие бюджетные программы кружках и секциях, только о них часто не знают либо думают, что бесплатное хорошим не бывает. Бывает. Как раз сейчас нужно подавать заявки, чтобы в сентябре ребенок начал заниматься. А кроме того, в последние дни мая еще успеете посетить пробные занятия, чтобы определиться с выбором.

Где искать

- Навигатор дополнительного образования вашей области или города. Легко находится через поисковик. Здесь удобный поиск кружков для детей от 3 до 18 лет и полная информация обо всех бюджетных учреждениях. В личном кабинете сохраняется история заявок, просмотренное и избранное.

- Сайт местного департамента или управления образования в разделе «дополнительное образование».

- Региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ, авторизоваться можно через Госуслуги). Путь поиска: «образование» - «кружки и секции». Москвичи могут найти запись в кружки на портале mos.ru в разделе «Услуги».

Какие есть

Выбор огромный. Практически все виды спорта, рисование, лепка, робототехника, авиамоделирование, конструирование, лего, рукоделие, танцы, пение, актерское мастерство, иностранный язык, подготовка к школе. А еще финансовая и компьютерная грамотность, фитодизайн, математика, занимательные опыты по химии, туризм. Многие кружки работают при садиках и школах – не нужно куда-то ехать.

Можно найти очень интересные программы. В подмосковном Красногорске в «Центре творчества», например, есть «Золотой ключик» для детей 5-6 лет, которые не посещают детсад. Два раза в неделю по пять 30-минутных уроков: чтение, письмо, рисование, лепка, бальные танцы, музыка, театр. В группе по 10 детишек, по каждому предмету свой педагог, отличная подготовка к школе, праздники. И все это бесплатно. Здорово же! Правда, узнала о «Ключике» я не из интернета, а в случайном разговоре с другой мамой. Так что и такой путь поиска стоит использовать.

Там и правда бесплатно?

Занятия бесплатные, но расходы все равно будут. Для рисования нужны кисточки, гуашь, бумага. Для танцев - репетиционная форма и обувь плюс концертные костюмы, поездки на фестивали-конкурсы тоже за свой счет. Выльется в копеечку, если заниматься серьезно. Для фигурного катания одни только профессиональные коньки стоят порядка 20 тысяч рублей, и покупать нужно не на вырост, а по размеру: это вопрос безопасности на льду. Хоккейная экипировка и того дороже.

В некоторых бюджетных учреждениях, куда поступают на конкурсной основе с 6-7 лет (например, музыкальная школа, хоровая, балетная, художественная), есть платные подготовительные группы для малышей. Стоят так же, как коммерческие кружки. Гарантий при поступлении такие занятий не дадут, но шансы повысят. Так, в художественную школу нужно предоставить портфолио с работами и выполнить творческое задание. А на фигурное катание на бюджет берут только тех, кто сдаст контрольные тесты по скольжению. Без подготовки тут не справиться.

Когда записываться

Сроки в каждом регионе свои, но основной набор, как правило, начинается с 15 апреля и завершается в конце июня. Дополнительный объявляют в сентябре. Если есть свободные места, ребенка могут принять в кружок и в середине учебного года.

В школы искусств в мае завершается прием заявок, а в июне пройдут конкурсные отборы, так что поторопитесь.

Как подать заявление

Через портал региональных госуслуг (mos.ru) или через МФЦ. Понадобятся сканы свидетельства о рождении ребенка и паспорта родителя – их нужно будет прикрепить к электронному заявлению, иначе не отправится.

Когда дадут добро на зачисление, нужно будет принести в организацию бумажные копии документов и подписать договор. Если решите бросить кружок, придется подать письменное заявление руководству учреждения, чтобы ребенка официально отчислили.

СЛОВАРЬ БЕРЕЖЛИВОГО РОДИТЕЛЯ

Что такое ПФДО?

Новая схема финансирования государством дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет. Действует третий год. Как это работает? На ребенка резервируется определенная сумма. Этими деньгами можно расплатиться за кружки, в том числе и коммерческие, которые включены в Реестр дополнительных общеобразовательных программ системы ПФДО. В навигаторе дополнительного образования кружки из этого реестра отмечены. Номинал сертификата – около 10 тысяч рублей на год. Этих денег хватает на один (максимум два) бюджетный кружок с занятиями 1 раз в неделю. Вроде бы небольшое подспорье, но в некоторые бюджетные кружки принимают только по сертификату. Если не хватает на полную оплату занятий, можно доплатить из своего кармана. Если бросили кружок, сертификат можно отозвать и использовать в другом кружке.

А ГБОУ и МУДО?

Это раньше дети ходили в дом пионеров, музыкальную или спортивную школу. Теперь названия учреждений хитро зашифровали. Итак: ГБОУ ДО – это государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования, ЦВР - центр внешкольной работы, ГБУДО - государственное бюджетное учреждение, МУДО – муниципальное учреждение.

КОМПЕТЕНТНО

«Поддерживайте и не давите»

Советы родителям от педагога-психолога Натальи Сидоровой.

- Как разглядеть и развить способности ребенка?

- В основе способностей лежат задатки, и они генетически обусловлены. Кто-то хорошо видит форму и цвет предмета - и может научиться рисовать. Кто-то бегает быстрее всех. Задатки помогают в обучении, воспитании, и их можно и нужно развивать. В дошкольном возрасте детям интересно все и это хорошая почва для всестороннего развития. Наблюдайте за ребенком: что ему нравится, во что играет, как именно играет, какие игрушки выбирает. Поддерживайте интерес, предлагая новые и разнообразные игры и занятия.

- Тестам на определение способностей можно верить?

- В интернете есть несложные тесты, а можно обратиться к психологу. С дошкольниками проводим рисуночные тесты, подключая несколько методик определения способностей. В школах - ближе к 9 классу - проводят тесты по профориентации, которые помогают определиться с направлением: гуманитарное, техническое и т. д. Эффективность таких тестов - процентов 70-80.

- А если ребенок ходил на музыку, а потом вдруг начал проявлять интерес к технике – что делать?

- Не мешать и не давить. Обычно как происходит? Став мамой, женщина вспоминает о своих нереализованных мечтах и планирует: «Так хотела стать пианисткой, но не получилось - так пусть сын или дочь блеснет на сцене». И отдает в музыкальную школу. А через несколько лет получает сопротивление: не хочу, неинтересно. У родителей разочарование: неблагодарный, столько денег и времени зря потратили. На самом деле сами виноваты: ребенок должен принимать участие в выборе и потом нести ответственность за свои решения. Хочет бросить кружок? Хорошо. Но пусть найдет другое занятие, по душе. А если давить (нет уж, музыкалку надо закончить, потом еще спасибо скажешь!), только спровоцируете конфликт и недоверие.

- Как не ошибиться при выборе кружка или секции?

- Если ребенок занимается с удовольствием, пусть занимается. Даже если кружок не пригодится в плане профессии, все равно будет польза. Окончил музыкалку, но не стал Мацуевым? Ну и что? Зато красиво поет, разбирается в музыке. Это же кругозор. Не стал фигуристом? Зато развит вестибулярный аппарат, выносливость, сила воли. Да и хобби хорошее - самому на катке погонять, детей научить кататься. К слову, нередко именно хобби становится способом заработка.

- В каком возрасте начинать говорить о профессиях и будущей профориентации?

- С 10-11 лет, когда дети начинают мыслить не только на бытовом уровне, и проявлять свою позицию. Это подростковый возраст, он сейчас наступает раньше. Представьте ребенку разные профессии, исходя из его интересов. Что бы ни выбрал, поддержите и помогите. Пусть пробует, ошибается – это все ценный опыт. Родителям важно сохранить доверительные отношения, любить ребенка не за достижения и успехи, а просто так, оставаться надежным тылом. Иначе дитя пойдет за поддержкой и советом к приятелям.

НА ЗАМЕТКУ

Тестирование на спортивные таланты

В столице действует городская программа «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей». Ребенка от 5,5 до 12 лет можно записать на специальное тестирование, которое проводят профессиональные тренеры от Москомспорта. Длится тест около двух часов, способности ребенка оценивают по 50 показателям, а потом дают рекомендации по выбору вида спорта. Тест можно пройти и онлайн.

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