Юрий Поляков: Любое поношение нашей Победы должно наказываться так же, как пренебрежение к жертвам Холокоста

Юрий Поляков
Фото: Иван МАКЕЕВ
...- Юрий, 9 мая на сайте «Комсомольской правды», а сегодня в газете (и в региональном, и в столичном выпусках) появилась ваша статья с «обескураживающими», я бы сказал, абзацами, с очень острыми, непривычными даже для сегодняшнего дня, где Юрий Поляков призывает встать на защиту завоеваний Победы. Я правильно понял, что мы, как вы считаете, их утратили, мы упустили, растратили все это? Почему вдруг вы решили в День Победы с такими «странными» мыслями выступить?
- Ну, потому что это меня волнует. И потому что мы теряем Победу, теряем то, что было завоевано.
Причем - если наши деды (и уже даже прадеды для кого-то) проливали кровь за нее, отдавали жизни, то мы - ныне живущие - просто не находим времени и сил, чтобы по-настоящему быть достойными той Великой Победы.
- Что конкретно вы имеете ввиду?
- Вот смотрите...
Появляется сибирский мальчик, который, выступая в Рейхстаге, горюет о мерзлявых немцах в окопах Сталинграда.
Вы, наверное, обращали внимание, что в Сети очень часто упрекают родителей, что они на День Победы одевают своих детей в гимнастерки и пилотки со звездами. Мол, это не комильфо, это неинтеллигентно.
А был вообще удивительный случай. Директор одного института выругал и чуть не уволил своего сотрудника. За что? За то, что тот в День Победы своих чад и домочадцев (и сам тоже) одел в такую фронтовую форму и спел с ними «Катюшу», а потом выложил это на сайте института. И его перед всем коллективом выругал этот директор...
И у меня вопрос. Откуда берутся такие руководители в высшей школе, их кто назначает, какой-то вражеский подпольный обком, что ли?
- Какие меры, Юрий, на ваш взгляд, необходимо принять? Это должен быть референдум, плебисцит в защиту Победы, Указ президента, постановление правительства?
- Я считаю, что любое поношение Победы, неуважительное отношение к ней должно наказываться так же, как наказывается, скажем, пренебрежение к жертвам Холокоста. Это должна быть аксиома.
Государственный чиновник (я о руководителе того института) не может быть антипатриотом. Если он антипатриот, то это уже человек, который ничего хорошего в стране не сделает. И это очень важно…
Знаете, во многом источник вот такого отношения к Победе – это такой ползучий антисоветизм, который присутствует, увы, даже в нашей якобы не существующей идеологии.
Ну, сколько можно Парад Победы проводить с задрапированным Мавзолеем? Мы что хотим скрыть от своих граждан, от всего мира, - советскую эпоху, которая длилась больше 70 лет и в которую мы победили фашистов? Но это уже смешно.
Должно быть принято какое-то государственное решение, проявлена политическая воля. Хватит драпировать советскую эпоху и подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.
- Спасибо огромное, Юрий. Творческих успехов вам.
- Не за что, Александр. Спасибо за поддержку.
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