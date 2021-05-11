«Считал себя богом»: что известно об устроившем стрельбу в школе в Казани, где погибли восемь человек

Напавший на казанскую гимназию Ильназ Галявиев Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудники полиции установили личность стрелка, устроившего нападение на казанскую гимназию № 175 на улице Файзи. Молодой человек, сам в прошлом ученик этой школы, теперь учится в Университете ТИСБИ на айтишника на четвертом курсе. Задержанного зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет.

Источник рассказал Life.ru, что молодой человек называл себя богом и устроил стрельбу в школе, чтобы о нем узнали все.

Также после задержания Ильназ рассказал сотрудникам полиции, что ненавидит людей. По словам нападавшего, в школу он пришел один, и готовить нападение ему никто не помогал. Более того, готовить бомбы он научился сам по интернету.

Ранее сообщалось, что стрельбу в школе устроили два человека. По последним данным, в результате нападения погибли 11 человек. Как передает Пятый канал, большинство погибших и раненых – дети. Также погиб охранник и учительница младших классов.

Как ранее рассказал источник, стрелок действовал с особой жестокостью и напал на учительницу в присутствии первоклашек.

«На школу напали, по всей школе была слышна стрельбы. Стреляли много раз. Есть пострадавшие, ходят слухи, что учителя начальных классов застрелили на глазах первоклашек», - цитирует слова источника, знакомого с ситуацией, телеканал «360».

Одной из возможных причин нападения считаются обиды молодого человека на своих бывших учителей и в целом недовольство школой. Однако родные Ильназа отрицают его религиозность, они не замечали, чтобы парень высказывал плохих мыслей и тем более, намеревался мстить за былые обиды, передает ФАН.

На место происшествия стянуты силовики, прибыл глава минздрава Республики Татарстан Марат Садыков, а также президент Татарстана Рустам Минниханов.