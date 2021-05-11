Неолимпийская победа: синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли чемпионат Европы

Российские спортсмены Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева, завоевавшие золото в технической программе микст-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта, во время выступления Фото: ТАСС

Это был настоящий водный спектакль! Российская смешанная пара Гурбанбердиева - Мальцев умудрились натурально разыграть сцену ревности. Все началось с выламывания рук и чуть ли не удушения еще на бортике, а потом синхронные «семейные разборки» продолжились в бассейне.

Судьи оценили этот номер очень высоко, и наши ребята защитили звание чемпионов Европы в технической программе с большим отрывом. Этот европейский титул для Мальцева, кстати, стал уже пятым в карьере, а для Гурбанбердиевой – третьим.

Но, увы, Майя и Александр на ближайшей Олимпиаде выступать не будут. Дело в том, что соревнования смешанных пар до сих пор не входят в программу летних Игр. А ведь МОК активно декларирует гендерное равенство во всех видах спорта, но мужчин в синхронное плавание пока не пускает… Так что в Токио синхронисты по старинке разыграют два женских комплекта медалей -в группах и дуэтах. Мало того, микст-дуэты пока не значатся и в программе следующих Игр-2024 в Париже.

"Я считаю неправильной такую позицию, потому что микст-дуэты, мужское синхронное плавание добились значительного прогресса за последние годы. Есть ребята, которые выступают на очень высоком уровне и заслуживают того, чтобы быть на Играх. ", - приводит РИА слова тренера Ганы Максимовой, которая сообщила, что во втором виде программы ЧЕ Мальцев выступит с другой партнершей - Олесей Платоновой.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Будапешт (Венгрия)

Артистическое плавание. Микст. Техническая программа.

1. Майя Гурбанбердиева / Александр Мальцев (Россия) – 91,7963.

2. Эмма Гарсиа / По Рибес (Испания) – 84,8694.

3. Николо Ольяри / Изотта Спортелли (Италия) – 91,8333.