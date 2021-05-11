«Крыльям» нужно забивать первыми, тогда они сыграют, как «Зенит»: Сенников назвал фаворита финала Кубка России

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 мая будет разыгран еще один трофей отечественного футбола - Кубок России. Пару финалистов этого года на вряд ли мог кто-то предсказать, но отрицать то, что и «Локомотив» и «Крылья Советов» заслужили этот финал, глупо. Лучшая команда ФНЛ против самой яркой команды РПЛ во второй части чемпионата. Одни забивают много, другие — штампуют сухие матчи. Болельщиков ждет действительно непредсказуемый финал.

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом kp.ru рассказал о раскладах перед финалом Кубка и назвал фаворита пары финалистов.

Когда пройдет финал Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов»: 12 мая, 20:00

Где посмотреть финал Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов»: «Матч ТВ»

Прогноз на финал Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» от Дмитрия Сенникова:

— Финалы не складываются просто. Тяжело будет и одной, и другой стороне. Мы все помним последние финалы. Даже «Зениту» в прошлом году было непросто переиграть «Химки». Каждый финал складывается по-своему тяжело. В этом случае «Локомотив» выглядит фаворитом. Тем более у них хорошая статистика: если они выходят в финал, почти всегда выигрывают. Но я не думал, что «Крылья» пройдут этот трудный путь до финала. Для команды ФНЛ это непросто. А получилось так, что «Крылья» хорошо провели три матча с командами РПЛ и абсолютно заслужено оказались в финале. К тому же, они не пропустили ни одного мяча. «Локомотиву» нужно продолжать в организованный футбол, который у них был в весенней части. «Локо» во всех линиях очень сбалансированная команда. Думаю, у них должно все получится. Рискну предположить, что будет ничья. А там в серии пенальти «Локомотив» выиграет, — сказал Сенников в беседе с корреспондентом kp.ru.

«Локо» действительно называется фаворитом предстоящего финала. Этот статус подкрепляет и фантастическая серия побед команды Николича, насчитывающая 11 матчей. Но «железнодорожную» сказку разрушил чемпион страны «Зенит». «Локомотив» получил в Питере 6 мячей в свои ворота. А главное, многие эксперты сходятся во мнении, что «Зенит» показал, как нужно играть против этого «Локомотива». Сергей Семак и компания отдали инициативу в руки москвичей, а те не справились с ней. В следующем матче «Динамо» пыталось продемонстрировать что-то похожее. В итоге — ничья. Похоже, схема «Зенита» оказалось рабочей, а «Крылья Советов» в полбе способны ей воспользоваться. Дмитрий Сенников рассказал, поможет ли урок питерской команды «Крыльям».

— «Крыльям» нужно забивать первыми, тогда они сыграют, как «Зенит». «Зенит» забил с самого начала и овладел преимуществом. «Локомотиву» ничего не оставалось кроме того, как играть первым номером. Это неудобная позиция для «Локомотива». Если «Крылья» забьют первыми, у них есть очень хороший шанс сильно сыграть. Нужно обратить внимание на начало матча. Но по составу «Крылья» — это не «Зенит». У самарцев — хорошая, сбалансированная команда. Вопрос: хватит ли у них мастерства и сил именно в финале показать то, что они демонстрировали в ФНЛ. Матч ответственный, концентрация должна быть на уровне. Если «Крылья» не дрогнут, есть шансы побороться.

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