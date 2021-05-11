"Любви нет, сплошное вранье": эксперт по лжи разоблачила скандальный роман Анастасии Макеевой

Анастасия Макеева вовсю готовится к свадьбе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бурный роман звезды мюзиклов Анастасии Макеевой с "женатым работягой" Романом Мальковым стал одним из главных скандалов этой весны. Актриса, ее жених и брошенная им супруга устроили большие гастроли по телеканалам с интимными откровениями, от которых публика пришла в негодование. Оказалось, что роковая красавица Макеева увела строителя, который помогал ей на даче, из семьи с четырьмя детьми. И пока законная жена ждала благоверного дома в Словении, рядом с артисткой он распробовал вкус "звездной" жизни. Громкий развод, дележка детей и непримиримая война соперниц - эфиры с участием троицы выстроены по всем законам жанра.

Несколько таких передач оценила и профайлер Светлана Филатова, которая считывает ложь по мимике, жестам и языку тела. На своем YouTube-канале эксперт детально разобрала интервью Макеевой в программе "Секрет на миллион", а также съемку в доме актрисы, где она всячески расхваливала перед камерами своего избранника.

- Изучать эти кадры было очень тяжело - Анастасия тотально врет, это чудовищно, от нее идет отрицательная энергия, - сразу отметила профайлер. - Но главное в этот момент - эмоции самого Романа Малькова. Когда артистка его нахваливает, жених опускает голову, не смотрит в камеру - так проявляется чувство вины. Он сжимает губы, челюсть напряжена, сглатывает - пытается скрыть эмоции. У него нет любви к Макеевой, видно, что его все это уже достало, но по каким-то причинам он продолжает играть свою роль. При этом очевидно, что часть информации в своих щедрых похвалах звезда просто придумала: в этот момент Роман непроизвольно поднимает брови, не в силах скрыть удивление. Он выглядит, как ребенок, который принес из школы "двойку", а мама вдруг решила ему польстить.

В интервью Лере Кудрявцевой, по словам эксперта, актриса показала себя блестящим манипулятором, который ловко играет словами. Говорит она с позиции уверенного в себе человека, хотя тело недвусмысленно подает сигналы: Макеева понимает, что неправа.

- Ведущая спрашивает об избраннике, который оставил семью. На что Анастасия отвечает: "А что значит оставил? Давай определимся в терминологии. Оставил где? В пустыне, на рынке, в подвале?". Этими словами актриса доводит вопрос до абсурда, - продолжает специалист по лжи. - Обратите внимание: в этот момент Макеева берет чашку с чаем и подносит к лицу. Это яркий жест-манипулятор, когда человек закрывается от неприятной темы. Она волнуется, ей надо что-то взять в руки и отвлечь свою нервную систему. Но выкручивая правду в неправду, она все равно понимает, что поступила некрасиво.

Светлана Филатова уверена: в своих интервью звезда мюзиклов показала свое настоящее лицо - жесткой и расчетливой женщины, которую совершенно не волнуют чувства окружающих:

- Ее очень сильно задевает момент, что новому жениху придется делиться своими доходами с бывшей женой и четырьмя детьми. Говоря об алиментах, актриса поглаживает колено - это демонстрация гордыни. По ее мнению, соперница живет в шоколаде, в "не самой дешевой стране мира", а сама Макеева здесь вынуждена работать. Судя по ее ответам, она хочет делить с экс-женой не только мужчину, но и детей. Здесь нет большой любви, только бессознательная конкуренция. Макеева понимает, что "часики тикают". У нее самой ни детей, ни мужа, успех проходит. А у соперницы была крепкая семья, жизнь за границей, ухоженные дети. Это чистейшая конкуренция двух женщин. И роман Макеевой будет продолжаться до тех пор, пока брошенная жена и публика будут реагировать. Как только реакция закончится, интерес к этому мужчине у актрисы пропадет.

Между тем, Анастасия Макеева вовсю готовится к свадьбе: недавно ее избранник получил свидетельство о разводе, и больше ничто не мешает паре узаконить отношения. Предложение руки и сердца строитель сделал еще несколько месяцев назад прямо на сцене во время очередного выступления звезды. И хотя избранник был еще женат, Макеева без раздумий ответила "Да".

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