В Госдуме решили наказывать за издевательства над животными штрафами до 200 000 рублей

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Государственной думе решили наказывать за издевательства над животными штрафами до 200 тысяч рублей. Об этом глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов написал сегодня у себя в инстаграмме.

«Сегодня с моим соавтором Павлом Крашенинниковым (глава комитета по госстроительству и законодательству — ред.) направляем в Правительство на получение отзыва целый пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, направленных на защиту животных Что в поправках?

- Штраф за выброшенных питомцев до 30 тысяч рублей;

- Административная ответственность жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния (штраф до ста тысяч рублей); Нарушение правил содержания животных в муниципальных приютах, несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев - штраф до 50 тысяч рублей;

- Содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию (привет мучителям львят и тигрят на набережных). Штраф до 150 тысяч рублей;

- Нарушения при содержании животных в цирках и зоопарках. Штраф до 200 тысяч рублей. Получим отзыв Правительства и будем вносить в Думу», - заверил депутат.

Напомним, что ранее в Госдуму уже был внесен законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Речь шла о чипах для домашних питомцев, которые позволят в будущем определить хозяина.

Что делать и как вести учет бездомных кошек и собак, которых на улицах городов очень много, пока не понятно? Ведь никто не мешает сегодня взять щенка поиграть на лето, а после окончания дачного сезона выкинуть. Пока кроме отлова и отстрела никаких других мер депутатами не предлагается.