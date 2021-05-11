Стрельба в казанской школе: Что не так с законом о гражданском оружии

На 19-летнего стрелка был оформлен полуавтоматический Hatsan Escort PS. Помповиком этой же фирмы, к слову, пользовался убийца в керченском колледже Владислав Росляков. И это распространенное охотничье ружье.

Владимир Путин во вторник, 11 мая, поручил Золотову проработать новое положение «о видах оружия, которые могут быть в гражданском обороте». Заявление было сделано сразу после стрельбы в одной из школ Казани.

19-летний Ильназ Галявиев ворвался в гимназию № 175 на улице Файзи с ружьем Hatsan ESCORT. Парень открыл огонь по ученикам и сотрудникам школы, устроил взрыв. По официальным данным, погибли восемь человек — 7 подростков и учительница.

Причем за несколько дней до трагедии Ильназ завел телеграм-канал, в котором называл всех людей «биомусором», а себя - богом. Парень призывал подписчиков к убийствам и делился планами покончить с собой после кровавой расправы.

- С учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший, - пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться.

Речь, видимо, идет о карабинах, типа «Сайга» или «Вепрь» - их действительно используют полицейские силы в разных странах. В том числе до эмбарго их очень охотно закупали США. И, вероятно, упорядочивание оборота такого типа оружия сегодня назрело как минимум в профилактических целях. Гладкоствольные версии этого оружия и правда для охоты – не лучший вариант. Зато они очень активно используются в спортивной стрельбе.

Однако в случае с казанским убийцей речь идет об обычном гладкоствольном ружье турецкого производства. На 19-летнего стрелка был оформлен полуавтоматический Hatsan Escort PS. Помповиком этой же фирмы, к слову, пользовался убийца в керченском колледже Владислав Росляков. И это распространенное охотничье ружье.

Оружейное законодательство уже несколько раз обновляли. И технические ужесточения каждый раз уводят от главного – от человеческого фактора. Соискателей на разрешение обложили и обязательными платными курсами, и экзаменами – как теоретическими, так и практическими. Автор этих строк дважды проходил эту процедуру – сначала на получение разрешения, а затем, через пять лет, - на продление. И всякий раз меня удивляла формальность походов к наркологу и психиатру. У первого хоть ввели обязательный экспресс-анализ на наркотики. А второму достаточно, что ты не стоишь на учете – значит здоров. При этом стоимость этой справки колеблется от 2,5 тысяч рублей. Тебе привезут ее на дом (хотя на этом рынке полно мошенников).

Однако ни одно из ужесточений оружейного законодательства не затрагивало эту сферу (если не считать наркотеста, к которому можно и подготовиться). В конце концов, может быть назрел вопрос повышения возрастного порога для права хранения охотничьего оружия. Может быть к 21 году у человека уже поостынут все его школьные обиды. Звучат и более радикальные предложения – в этом возрасте давать разрешение только отслужившим в армии. А остальным – с 25-ти. Исключения могут составлять лишь промысловики крайнего Севера. Но, повторюсь, все это бессмысленно, если не навести порядок со справками. Человек, называющий себя богом, не должен их получать без углубленного обследования.

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