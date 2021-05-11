Расследование: Китайцы спонсируют группировку сторонников Трампа, организовавшую захват Капитолия

Анализ пожертвований «Гордым парням» показал, что большую часть денег перевели азиаты Фото: REUTERS

Удивительные метаморфозы расовой политики в США привели к тому, что «все смешалось в доме Облонских». Теперь даже радикальные правы группировки вызывают симпатию нацменьшинств, так как помогают им защититься от безумия разрушительной борьбы против «расизма».

Как пишет издание «USA Today», к ним попали списки пожертвований в адрес радикальной группировки «Гордые парни» (Proud Boys), полученные через хакеров с одного из интернет-сайтов. Журналисты обратили внимание на огромное количество фамилий китайского происхождения и решили выяснить, в чем тут дело.

Первые взносы от китайцев начали поступать с 17 декабря. Сначала 100 долларов закинул Чжан Ли, потом $20 поступили от Сюй Хао, затем Пэй Ин пополнил «кубышку» на $25. Так «копеечка к копеечке» постепенно почти тысяча людей с китайскими фамилиями набрали для «Гордых парней» около 86 тысяч долларов. С учетом того, что всего на счет группировки поступило 106 тысяч долларов, пожертвования от «выходцев из КНР» составили 80 процентов всей полученной радикалами суммы, которую они потратили на оказание помощи своим членам, пострадавшим во время штурма Капитолия.

Естественно, возникает вопрос: с чего бы выходцам из Китая и Тайваня делиться своими средствами с группировкой, ассоциирующейся с праворадикальным движением «белой Америки»?

Ответ оказался удивителен. Журналисты «USA Today» смогли поговорить с некоторыми из спонсоров из числа людей азиатского происхождения, и те рассказали, что рассматривают группировку как своего защитника от «красной угрозы» со стороны т.н. антифашистов и сторонников BLM.

- Поймите наши чувства: мы сбежали сюда из коммунистического Китая, и нам тут очень нравится, - рассказала Ребекка Кван, пославшая «Гордым парням» 500 долларов на Рождество. - Эти ребята за Трампа и борются с антифашистами, а от этих антифа вы видели хоть что-нибудь хорошее, кроме разгрома магазинчиков и беспорядков?

Впрочем, подобная реакция неудивительна с учетом того, что сейчас новая волна ненависти поднимается против самих азиатов, живущих в США, из-за подозрения их причастности к эпидемии коронавируса. Дело дошло до того, что в Нью-Йорке полицейские в штатском начали дежурить в тех местах, где в последние месяцы участились неспровоцированные нападения на выходцев из Китая, Вьетнама, Камбоджи и других азиатских стран.

Сама группировка «Гордые парни» представляет из себя праворадикальное движение, появившееся в 2016 году благодаря писателю и политическому комментатору Гэвину Макиннесу, который хотел создать альтернативу феминистским или левым движениям, набиравшим силу в США. При этом, по разным сведениям, сама структура движения напоминала скорее «Бойцовский клуб» с сетью региональными отделениями или массонский орден.

Как пишет «Daily Dot», чтобы стать «неофитом», надо было просто принести публичную клятву о том, что не стыдишься того, что ты белый шовинист. Для второго уровня посвящения нужно было выдержать избиение такими же членами организации, назвав марки пяти кукурузных хлопьев, что должно символизировать возможность человека к самоконтролю даже в экстремальных условиях. Третий уровень требует нанесение татуировки с логотипом или аббревиатурой «Гордых парней», ну а для «максимальной прокачки» требуется совершить что-то экстраординарное, типа «пострадать за общее дело».

Ещё до проведения выборов президента США сторонник «Гордых парней» заявили что если Трамп лишится поста, в США может вспыхнуть гражданская война. По мнению некоторых членов движения, склонных верить в теории заговора, Трамп вел героическую борьбу против педофилов-сатанистов и тайного мирового правительства.

В результате 6 января в Вашингтоне перед инаугурацией Джо Байдена на митинге в поддержку Трампа некоторые «Гордые парни» приняли участие в штурме Капитолия. В результате борьбы полиции и митингующих погибли 4 человека, 68 оказались арестованы.