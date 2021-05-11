Без Смолова и Гилерме, зато с 17-летним Захаряном: Черчесов выбрал игроков на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тренерский штаб сборной России опубликовал расширенный список игроков, которые будут готовиться к матчам Евро-2020. В нем 30 фамилий. В заявке только 26 мест. Лишние будут вычеркнуты после сбора в Австрии и контрольного матча против сборной Польши 1 июня. Но корректировки в состав могут внести и травмы тоже. И на этот случай у Черчесова есть дополнительный список из 7 запасных. Главная неожиданность – отсутствие Смолова, Миранчука и Гилерме, и включение 17-летнего Захаряна.

Кого нет в списке Черчесова?

В составе сборной России, даже в списке возможных запасных, не оказалось бразильского вратаря Гилерме. Голкипер «Локомотива» не приглашался в национальную команду страны после матча с Сербией (0:5). Бразилец пропустил четыре гола из пяти, был заменен и кажется навсегда решился доверия тренеров сборной. Да и в РПЛ он был очень нестабилен. В матче против «Спартака» он тащил все, что можно, а в игре против «Зенита» (1:6) рассыпался, как и вся команда.

Нет в составе главного неудачника ЧМ-2018 Федора Смолова. Если бы это произошла пару месяцев назад, никто бы не удивился. Но в последних матчах за «Локо» Федор показал феноменальную форму, забил несколько красивых голов, но этого оказалось слишком мало, чтобы выиграть конкуренцию.

Антон Миранчук из «Локо» тоже не вошел в расширенный состав. Учитывая, как они близки с братом-близнецом Алексеем из «Аталанты», это тоже может быть резким решением Черчесова.

Захрян и другие неожиданности

Самая неожиданная фамилия в списке Черчесова – Арсен Захарян. 26 мая ему исполнится только 18 лет. Но дебютный сезон полузащитника «Динамо», в котором он уже забил 2 гола в 11 матчах, видимо очень впечатлил тренерский штаб. Захарян – это скорость и нестандартные решения. Их видимо сборной России не хватает.

Еще из неожиданностей – Денис Макаров из «Рубина» и «молодежки», еще не так давно игравший в «Нефтехимике», 19-летний Максим Мухин, а так же Денис Черышев, которого в сборной из-за травм не видели давным-давно. Они тоже для скорости.

По порядку по всем линиям:

Вратари

Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Игорь Акинфеев после ЧМ-2018 покинул сборную России, и как его не пытались уговорить, так и не вернулся. Черчесов явно давал понять, что сейчас первый номер сборной – Антон Шунин. Но в последних матчах голкипер «Динамо» не блистал. Все остальные – на замену, и там они не выглядят 100-процентно надежными вариантами. Так что Акинфеев явно бы не помешал сейчас сборной.

Защитники

Георгий Джикия («Спартак» Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).

Центр обороны – еще одна болевая точка сборной России. Перед ЧМ-2018 под знамена был призван 37-летний ветеран Сергей Игнашевич. Он выдал отличный турнир, и тут же закончил карьеру. Сейчас такого джокера в рукаве Черчесова нет. Пришлось брать из вчерашней «молодежки» Дивеева и Евстигнеева.

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все – «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Макаров («Рубин» Казань), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Денис Черышев («Валенсия» Испания)

Полузащита – главное пространство для творчества тренерского штаба сборной. Здесь Черчесов постарался набрать игроков с самыми разными характеристиками, чтобы можно было строить и атакующую модель, и оборонительную тоже. Именно так появились в команде Мухин или Макаров. И все они должны уметь выполнять огромный объем работы. У сборной России может быть результат только тогда, когда ее полузащитники носятся как сумасшедшие.

Нападающие

Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).

Артем Дзюба – по-прежнему не только капитан, но и центральная фигура в тактике команды Черчесова. Но нужно понять, может ли он сочетаться в одной схеме с Соболевым? Ответа на этот вопрос пока нет даже у Черчесова. Заболотный тут – скорее всего дублер Дзюбы.

Список запасных

Вратари: Александр Максименко («Спартак» Москва)

Защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва).

План подготовки сборной России к Евро-2020

21 мая: сбор в Новогорске на базе национальной команды

23 мая – 31 мая: сбор в Австрии, где команда Черчесова уже готовилась в Кубку Конфедераций 2017 году и к ЧМ-2018

1 июня. Контрольный матч Польша – Россия во Вроцлаве (начало в 21:45). Возвращение в Новогорск

5 июня. Контрольный матч Россия – Болгария на стадионе «Динамо» в Москве (начало в 18:00)

12 июня. Первый матч группового этапа Евро-2020 Бельгия – Россия в Санкт-Петербурге