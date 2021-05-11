Дмитрий Песков: Никто Победу не терял

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пресс-брифинге в Кремле во вторник, 11 мая, который, в основном, был посвящён трагедии в Казани, я обратился к Дмитрию Пескову с такими словами...

- Дмитрий Сергеевич, мой вопрос, возможно, в какой-то степени относится и к той трагедии, с которой вы начали сегодня наш брифинг. (Речь - о произошедшем в Казани.)

- Пожалуйста.

- 9 мая на сайте, а сегодня в газете «Комсомольская правда», вышла статья Юрия Полякова: «Мы сами растеряли нашу Победу. Придется воевать за нее снова». «То, увлекшись развенчанием культа Сталина, то боясь обидеть «братьев» и «союзников», - пишет автор, - мы не заметили, как шаг за шагом сдали свое главное достижение». Юрий Поляков считает: «Любое поношение Победы, неуважение к ней должно наказываться так же, как пренебрежение к жертвам Холокоста». Видели ли вы эту публикацию и как к этому всему относитесь?

- Публикации не видели, комментировать не могу.

- А - к этой теме?

- Никто ее (Победу в Великой Отечественной . - А.Г..) не терял...

Кстати, и вопросы, и ответы прокомментировали в этот вторник многие СМИ, что, в любом случае, свидетельствует о важности темы, которую поднял в «Комсомольской Правде» Юрий Поляков.

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