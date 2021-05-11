Опубликована архитектура деловой программы Российского форума малого и среднего предпринимательства

Мероприятие пройдет в стартовый день Петербургского международного экономического форума

На официальном сайте Российского форума малого и среднего предпринимательства опубликована архитектура деловой программы мероприятия, которое состоится 2 июня, в стартовый день Петербургского международного экономического форума. Сессии программы охватывают ключевые аспекты поддержки и развития МСП в России.

- Малое и среднее предпринимательство является основой экономики, важным показателем состояния социально-экономического развития. Во время пандемии были предприняты срочные меры поддержки малого и среднего бизнеса, сегодня мы смотрим на перспективу, необходимо разработать и реализовать долгосрочные программы, которые дадут новый импульс к развитию МСП в стране, - подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Одним из главных вопросов Форума МСП станет обсуждение мер поддержки малого и среднего бизнеса, который поручил подготовить Президент Российской Федерации во время Послания Федеральному Собранию.

- «ОПОРА РОССИИ» более 5 лет является соорганизатором Форума МСП, и каждый год дискуссия на площадке получается очень насыщенная. Предприниматели - члены «ОПОРЫ РОССИИ» приезжают на мероприятие со всей страны, чтобы услышать самую актуальную информацию. И, главное, что решения, которые принимаются на Форуме, в дальнейшем ложатся в основу законодательных актов, принимаемых в нашей стране. Форум МСП в этом году особенно важен. 21 апреля 2021 г. в ходе Послания Президента Федеральному Собранию было поручено в течение месяца представить предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства. «ОПОРА РОССИИ» уже направила свои предложения по поддержке МСП в Правительство, палаты Парламента, Администрацию Президента и Госсовет по направлению МСП. Наши предложения коснулись самых острых вопросов малого бизнеса: стимулирования экспорта, снижения административных барьеров, повышения инвестиционной активности и многих других. Планируем, что на Форуме МСП мы подробно обсудим все предложения, ведь от них зависит то, как будет жить малый и средний бизнес дальше. Малый и средний бизнес является крупнейшим работодателем в нашей стране, гарантом социально-экономической стабильности и динамичного развития общества. Поэтому предприниматели обязательно должны принять участие в Форуме МСП, тем более что трансляция Форума будет проходить онлайн, - рассказал Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

На Форуме состоятся дискуссии, посвященные вопросам участия МСП в реализации крупных инфраструктурных проектов, перспективным рынкам сектора МСП, развитию предпринимательского образования, кооперации малого и крупного бизнесов, развитию молодежного предпринимательства и другим. Пленарная сессия Форума пройдет под девизом «Стратегия развития МСП: цифровые сервисы для бизнеса». Отдельная сессия будет посвящена реформе контрольно-надзорной и лицензионно-разрешительной деятельности и защите прав предпринимателей. Кроме того, в программе мероприятия заявлен финансовый баттл «Останутся ли кредиты лучшим инструментом финансирования или эффективнее привлекать средства через альтернативы?». На полях Форума также состоится подведение итогов Всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России».

- ПМЭФ уже традиционно начинается с обсуждения актуальных вопросов развития малого и среднего бизнеса. В этом году дискуссия особенно важна, так как предприниматели должны понимать, как работать в новых экономических реалиях и какие меры поддержки продолжит оказывать государство. Кроме того, для предпринимателей крайне важно наличие качественных нефинансовых сервисов. Формат сессий с участием широкого круга экспертов позволит найти оптимальные решения не только для сектора МСП, но и для всей экономики. Мы всегда выступаем за открытый диалог с бизнесом – именно этот принцип лежит в основе нашей новой стратегии развития», – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Российский Форум малого и среднего предпринимательства — это ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего бизнеса и мер по увеличению его роли в российской экономике. Организаторами Форума выступают Фонд Росконгресс, Корпорация МСП и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Петербургский международный экономический форум пройдет 2-5 июня в КВЦ «Экспофорум».