Для прохождения на площадку ПМЭФ-2021 потребуется ПЦР-тест

Для противодеи ствия распространению новой коронавируснои инфекции на объектах проведения Петербургского международного экономического форума – 2021 будет введен ряд мер по обеспечению эпидемиологической безопасности, разработанных Роспотребнадзором. Эти меры касаются санитарного режима при проведении мероприятии , особенностей доступа в места проведения мероприятии , организации питания, санитарнои обработки помещении , обеспечения участников и персонала индивидуальными средствами защиты.

- Как мы уже неоднократно заявляли, приоритетом организаторов ПМЭФ в этом году стали безопасность и комфорт участников. Поэтому при разработке регламентов эпидемиологической безопасности мы руководствовались принципом разумной достаточности. Все процедуры, связанные с аккредитацией и доступом на площадку, отвечают рекомендациям ВОЗ и Роспотребнадзора, при этом доступны и легко выполнимы», – отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В частности, внесены дополнения в процедуру аккредитации и доступа на площадку участников, представителей СМИ, персонала и волонтеров Форума. Для аккредитации в Личном кабинете необходимо заполнить данные о перенесенной новои коронавируснои инфекции СOVID-19, наличии или отсутствии антител к заболеванию и пройденной вакцинации. Всем участникам и сотрудникам рекомендовано вакцинироваться.

Перед прибытием на площадку Форума необходимо будет пройти ПЦР-тестирование в одном из специально развернутых пунктов тестирования – они будут организованы в аэропорту Пулково, на Московском вокзале и в отелях на территории города. Сдать тест можно начиная с 1 июня, но не позднее чем за сутки до посещения площадки ПМЭФ-2021. Результаты тестирования будут действительны в течение всего периода проведения Форума. Результат теста автоматически загрузится в систему аккредитации и при его отрицательном значении активирует бедж для доступа на площадку.

Тем, кто планирует посетить пленарное заседание Форума, необходимо будет пройти дополнительное ПЦР-тестирование за сутки до заседания. Иностранным участникам придется также пройти ПЦР-тестирование за 72 часа до пересечения границы, и затем – за сутки до прибытия на площадку Форума. Соблюдать карантин по прибытии не нужно.

На площадке Форума будет предусмотрена дистанционная термометрия – лица с температурой тела выше 37,1 не смогут попасть на Форум. На территории КВЦ «Экспофорум» будут установлены рециркуляторы и устройства обеззараживания воздуха. Во время проведения Форума будет проводиться сухая и влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, обработка контактных поверхностей и дезинфекция в конференц-залах.

Все сотрудники и волонтеры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Автомобили Форума будут проходить специальную обработку антибактериальными средствами после каждого рейса. При рассадке пассажиров в салоне необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.

Медицинские кабинеты на площадке будут обеспечены необходимым оборудованием и лекарственными препаратами. Также будут дежурить бригады скорои медицинскои помощи и реанимобили, в том числе бригады англоговорящих врачеи .

Полную информацию о мерах профилактики COVID-19 можно найти в соответствующем разделе на сайте Форума.