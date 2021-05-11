«Крылья» против «Локо»: супербомбардир ФНЛ против самого везучего тренера страны

Финал тоже оказался неожиданным. До него добрался клуб из второй по значимости лиги страны «Крылья Советов». Фото: Елена Афонина/ТАСС

12 мая завершится самый странный Кубок России в истории страны. Впервые он разыгрывался по необычной системе, которая сейчас используется в еврокубках: сначала был групповой этап и только потом серия плей-офф. Финал тоже оказался неожиданным. До него добрался клуб из второй по значимости лиги страны «Крылья Советов», и он постарается пройти самую везучую команду весны «Локомотив».

На кону - место в Лиге Европы

Хрустальный трофей ценен сам по себе, но в придачу к нему дается единственная на всю Россию путевка в Лигу Европы. В следующем сезоне в еврокубках все будет по-новому: в элитную Лигу чемпионов проходит только два клуба от России, еще два возьмут старт в неведомой пока Лиге Конфедераций – турнире для бедных. А вот в привычную Лигу Европы попадает только одна команда из страны - та, что выиграет Кубок России.

Для «Крыльев» это – почти недосягаемая высота. В еврокубках они появлялись всего три раза (если считать странный Кубок Интертото), а в последний раз такое случалось 12 лет назад.

«Локомотив» в шаге и от триумфа и от провала

Для «Локо» финал Кубка России – шанс спасти сезон. Надежды на «серебро» Премьер-лиги призрачны и почти несбыточны, «Спартак» там держит все в своих руках. Более того, есть реальная угроза в последнем туре упустить и «бронзу». Чтобы не пропала даром феноменальная победная серия из 11 матчей, команде Николича необходим Кубок России.

Если вдруг в финале «Локомотив» проиграет «Крыльям», нынешний сезон можно будет считать провалом: с таким дорогим составом, что есть сейчас у «Локо», с Крыховяком, Смоловым, Чорлукой, раскрывшимся Жемалетдиновым, Миранчуком, Бариновым, Пабло и Комано «бронза» - это слишком мало. И тогда все овации Николичу за победную окажутся бесполезны. И снова пойдут разговоры о смене тренерского штаба.

«Крылья» - охотники за головами клубов РПЛ

Если вы считаете, что выступающие в нынешнем сезоне в ФНЛ «Крылья Советов» - откровенный андердог в этом финале, вам точно надо посмотреть турнирный путь самарцев в этом Кубке России. На пути к решающему матчу «КС» сняли скальпы с четырех клубов РПЛ. В групповой стадии был уничтожен «Ротор» - 3:0, в 1/8 финала учинили разгром «Химкам» - 4:0, в 1/4 финала «Крылья» разделали «Динамо» - 2:0, а в полуфинале по пенальти прошли «Ахмат». Это был путь достойного финалиста.

В Самаре играет главный бомбардир России этого сезона

Главная звезда нынешнего финала не Смолов, не Баринов и Миранчук, а форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев. В нынешнем сезоне он переписал несколько вечных бомбардирских рекордов: в 41 матче уже забил 40 голов. Достижение Федькова в «Ахмате» (тогда еще «Тереке»), в 38 голов отправилось в архив.

Топ-клубы страны вряд ли Сергеев заинтересует: ему 11 мая исполнилось 26 лет, а для «Зенита», ЦСКА или «Спартака» это уже не тот возраст, чтобы брать парня из ФНЛ. А условия в Самаре вряд ли хуже, чем может предложить, чем «Урал», «Уфа» или Тула. Так что Сергеев скорее всего останется в «Крыльях». Но финал против «Локомотива» - это шанс заявить о себе всем, а не только тем, кто следит за ФНЛ.

Но в «Крыльях» есть не только Сергеев. Там играет экс-спартаковец Дмитрий Комбаров, там же выступают еще одна звезда ФНЛ Антон Зиньковский или Никита Чернов. Впрочем в сумме состав «КС» (20 млн евро) оценивается в четыре раза дешевле «Локомотива» (88,5 млн евро).

Коэффициенты букмекеров

У букмекеров «Локомотив» - само собой фаворит, ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,4. На «Крылья Советов» коэффициент – 3,0. Эксперты так же не считают, что матч будет супер результативным. «Локомотив» часто играет в финалах, но очень редко в них пропускает. Кстати, дополнительного времени в нынешнем розыгрыше Кубка России при ничейном счете не бывает, сразу переходят к пенальти. Возможно, это тоже надо учитывать.

Когда пройдет финал Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов»: 12 мая, 20:00

Где посмотреть финал Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов»: «Матч ТВ»