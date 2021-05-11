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Спорт11 мая 2021 17:31

Станислав Черчесов: «При определении состава сборной России уровень антител у игроков не учитывали»

Игрокам российской национальной команды уже не успеют поставить прививки против коронавируса
Денис ВДОВИН
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал 30 футболистов, которые начнут подготовку к чемпионату Европы-2020. Кроме основного списка сборной России, есть еще резервный, куда включены 7 игроков. Из при необходимости можно приглашать футболистов в команду на Евро в случае форс-мажоров. Один из которых — возможное заражение коронавирусом. Окончательный состав на Евро Черчесов намерен обнародовать в последний момент – накануне дедлайна, определенного УЕФА, - 1 июня.

«Не знаю сколько антител у каждого из футболистов, вызванных нами на сбор. Я сам, кстати, прививался. Мы при определении состава сборной уровень антител у игроков не учитывали, - заявил Станислав Черчесов, отвечая на вопрос корреспондента «КП». - Советовать прививаться мы футболистам тоже не будем, так как, насколько я понимаю уже поздно, должно пройти от первого укола до второго три недели. И потом, у нас из нынешнего состава много игроков переболело коронавирусом. Наверное, это позитивный момент. Надеемся, вирус пройдет мимо нас, ведь мы сталкивались несколько раз, когда футболисты выбывали из строя из-за ковида. Кстати, последним, кто переболел был Головин. Из-за этого он пропустил несколько матчей за «Монако», но теперь снова играет».

Сборная России соберется 20 мая на своей базе в Новогорске. Отсюда наша команда отправится в Австрию, где в Нойштифте с 23 по 31 мая пройдет тренировочный сбор. По его итогам и будет сформирована заявка России на Евро-2020. Запланированы и два контрольных матча – с поляками (1 июня) и с болгарами (5 июня).

Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы, турнир стартует 11 июня, а завершится 11 июля. На групповом этапе соперниками россиян будут Бельгия (12 июня), Финляндия (16 июня) и Дания (21 июня).