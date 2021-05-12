В офис идут одни старики: трудоспособное население «вымирает» и в России, и во всем мире

По прогнозам, в ближайшие два десятилетия численность населения в трудоспособном возрасте будет расти вдвое медленнее, чем сейчас. Фото: Shutterstock

Седая планета

Население Земли стремительно стареет. Особенно - трудоспособное население. И это большая проблема для экономики всего мира.

- По нашим оценкам, «глобальное старение» может привести к снижению экономического роста на 0,9% в период с 2020 по 2025 год, - пишут эксперты американского рейтингового агентства Moody’s в своем свежем докладе.

И это только начало. По прогнозу Moody’s, в ближайшие два десятилетия численность населения в трудоспособном возрасте будет расти вдвое медленнее, чем сейчас. В результате потери экономики из-за старения увеличатся.

При этом «омолодить» рынок труда за счет миграции не получится. В той же Европе население стареет такими темпами, что миграция уже не помогает снизить средний возраст. И именно Европа, по прогнозам Moody’s, скоро станет самым старым регионом в мире. Если брать отдельные страны, то в ближайшие годы число людей трудоспособного возраста сократится в Германии, Италии, Испании, Японии и Южной Корее. В США и Великобритании численность трудоспособного населения в ближайшие годы будет расти, но медленно.

Россия, по мнению экспертов Moody’s, попала в особую зону риска - вместе с Китаем, Таиландом, Турцией и Бразилией мы входим в число стран со «стремительно стареющим населением». По данным Росстата, средний возраст россиянина - 40,2 года, за десять лет мы «постарели» на год с лишним. Доля людей старше 65 лет у нас составляет 15,5%, и это вызывает особую тревогу: по оценкам Всемирной организации здравоохранения, если людей в возрасте «65+» больше 7%, то население страны считается старым.

- Вся эта ненормальная, чрезвычайная ситуация - результат крайне низкой рождаемости. На каждую семью у нас в среднем приходится полтора ребенка, я называю это «чумой малодетности», - говорит Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. - Главная проблема не в том, что в России и мире много пожилых. Проблема - в недостаточном «притоке» новых жизней. И выход из этой ситуации только один - повышать рождаемость. Нам нужно за 30-40 лет добиться того, чтобы в каждой русской семье было три-четыре ребенка. И именно на это должна быть направлена политика государства: надо культивировать такую экономику, в которой содержание трех-четырех детей вполне по силам на зарплату мужика.

В Китае, который в последние стал чуть ли не главным локомотивом роста мировой экономики, ситуация тоже печальная. Как сообщило 11 мая Государственное статистическое управление КНР, за последние 10 лет население Китая выросло на 5,38% - до 1,41 млрд человек. При этом численность трудоспособного населения, наоборот, сократилась на 4,35% - до 880 млн человек. Почти каждый пятый китаец (18,7% населения) - старше 60 лет.

Почти каждый пятый китаец сегодня - старше 60 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пожилым везде у нас дорога

Казалось бы, замедление мирового экономического роста на 0,9% вряд ли ударит по кошельку каждого из нас. Но глобальное старение приведет и к более «осязаемым» последствиям, считают эксперты Moody’s.

1. Вырастут налоги (да, опять). Стариков будет все больше, а им нужны пенсии, льготы, лечение и т. д. Бюджетные расходы увеличатся, а где государству взять деньги? Известно, где.

2. Поскольку молодежи будет все меньше, работодатели станут активнее нанимать и использовать возрастных сотрудников. И это в какой-то степени даже хорошо: сегодня, чем старше человек, тем сложнее ему найти работу. Кто пытался устроиться после 40, не даст соврать. К тому же старый конь, как известно, борозды не испортит.

- Возрастной работник - это супер-квалификация, супер-опыт. Для сложных видов деятельности такие работники очень нужны, - говорит Юрий Крупнов. - Но есть проблема: «лопатный уклад» нашей экономики. Она не заинтересована в передовых технологиях, и соответственно, в опытных высококвалифицированных кадрах. Многим компаниям проще и дешевле нанять молодого мигранта, чем опытного русского сотрудника. Поэтому государство должно сконцентрироваться на том, чтобы создавались высокотехнологичные рабочие места.

Отсюда третий вывод:

3. Старение работников должно подстегнуть технический прогресс. Об этом говорит не только наш эксперт, но и аналитики Moody’s. Прогресс поможет не только обеспечить работой опытных сотрудников, но и решить еще одну проблему. Ведь не секрет, что КПД возрастных работников ниже, чем у молодых. «Технологические инновации помогут смягчить или даже обратить вспять негативные последствия старения работников за счет повышения их производительности труда» - пишут в своем докладе эксперты Moody’s.