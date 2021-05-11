«Акинфеев нам помочь не готов, мы ему звонили 9 мая»: Черчесов объяснил, почему на Евро-2020 в сборной не будет одного из героев ЧМ-2018

Станислав Черчесов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До последнего момента болельщики ждали и возвращения в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, покинувшего сборную еще после ЧМ-2018, но, по словам Станислава Черчесова, этот вопрос окончательно закрыт. А самым неожиданным в предварительном списке игроков сборной России на Евро-2020 оказалось отсутствие полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука и его одноклубников – вратаря Маринато Гилерме и нападающего Федора Смолова. Последний, правда, включен в резервный список из семи человек, и может быть вызван в сборную «в случае необходимости».

«Начну со Смолова, - вначале главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал невключение в число 30 игроков форварда «Локов». – После рестарта чемпионата России Федя, выходя на замену, а потом и играя в основном составе, забил несколько важных и хороших голов. Потом он уже не так ярко выглядел. Другое дело, что остальные наши нападающие - Дзюба, Заболотный и Соболев также выступают в чемпионате России, забивают голы, приносят пользу своим командам. И самое главное они все это время были в обойме, поэтому мы не хотим ничего менять. Говорят, что это однотипные футболисты, но они абсолютно разные, хотя рост – плюс-минус у всех троих одинаковый, но на поле каждый выполняет разные функции. Надеемся, все будут здоровы, а если, не дай бог что, то Смолов к нам присоединится. Ну, и у нас есть еще и Ионов, Черышев, Мостовой, Жемалетдинов, которые могут играть на позициях разных позициях в нападении».

Далее Черчесов прокомментировал отсутствие в сборной Антона Миранчука и Маринато Гилерме:

«Он почти весь второй круг не играет, только в последних матчах выходил на замену, поэтому в заявке Антона Миранучка нет. Что касается Гилерме, то в сборной он в последнее время выглядел неудачно. Рестарт в чемпионате России ему не удался. Матче с «Зенитом» (1:6) провел неудачно. Вынуждены констатировать, что в важном матче Гилерме не дал результат. Шунин, Дюпин и Лунев были в сборной на последнем сборе, создалась хорошая конкурентная среда, они друг друга дополняют. Плюс в предварительном списке к ним присоединился Сафонов, который несколько раз вызывался в национальную команду, а потом из-за травмы выбыл. Сейчас у нас сбор будет длиннее, чем обычно перед матчами, поэтому хотелось бы и Сафонова и других игроков, выступавших за молодежную сборную, реально оценить, протестировать».

Также главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что у него состоялся финальный разговор с Игорем Акинфеевым. «9 мая мы созвонились, перед объявлением состава, как и предполагали. Это моя непосредственная работа: разговаривать с тем или иным игроком, когда есть вопросы. На сегодняшний день Игорь не готов нам помочь, поэтому ситуация с ним закрыта. Мы нормально поговорили. У нас никогда не было шероховатостей в отношениях. Здесь никакого двойного дна нет», — рассказал Черчесов.

Напомним, что Евро-2020 начнется 11 июня в Риме, а завершится 11 июля в Лондоне. В Санкт-Петербурге состоятся 7 матчей: три игры группы В, где будет выступать и сборная России, три игры квартета Е и четвертьфинал (2 июля).