В банк не ходи, взаймы не бери: Россияне смогут добровольно отказаться от кредитов

В Госдуме предложили россиянам добровольно отказаться от кредитов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутаты Госдумы предложили россиянам добровольно отказаться от кредитов. Законопроект об этом скоро рассмотрят в нижней палате парламента. Смысл инициативы - поставить еще один барьер для распоясавшихся жуликов. А не то, о чем вы подумали (что можно будет не отдавать уже взятые займы). За прошлый год, по данным ЦБ, липовые «сотрудники безопасности» украли у россиян почти 10 млрд рублей. Цифры с каждым годом растут.

Чаще всего преступники используют социальную инженерию. То есть, забалтывают жертву, представляясь сотрудником службы финансового контроля или даже следственного комитета. А потом либо просят перевести деньги на некий «защищенный счет», либо просят установить на телефон мобильное приложение для удаленного доступа (например Team Viewer).

Второй способ - самый опасный. В этом случае мошенники обычно просят положить телефон экраном вниз. Чтобы клиент не видел, что они залезают в его мобильное приложение, оформляют онлайн-кредит и переводят деньги на свои счета. Вот именно такой сценарий развода и хотят искоренить законодатели. По их замыслу, любой человек сможет поставить запрет на оформление кредитов от своего имени. Заявку можно будет подать через портал госуслуг. Запрет вступит в силу через 7 дней после подачи заявления. А дальше механика простая. Любой кредитор, прежде чем выдать кредит, проверяет заемщика по базе бюро кредитных историй. Если там будет стоять добровольный запрет на выдачу займов - значит деньги этому клиенту не дадут.

- Конечно, в этом случае мы расписываемся в том, что не можем победить мошенников. Но лично я бы таким добровольным запретом воспользовался. Главное, чтобы не было чрезмерно легкого варианта снять эти ограничения, - считает Андрей Паранич, глава Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

По его словам, основная опасность телефонных мошенников (а именно они чаще всего крадут деньги) - это отдать им деньги добровольно под влиянием психологических техник, которые они применяют. При этом добровольный запрет поможет и в других случаях. Например, если человек потерял телефон, паспорт или хакеры получили доступ к базе персональных данных какого-либо банка или микрофинансовой организации (последние, как правило, хуже защищены с точки зрения кибербезопасности).

К примеру, многие МФО позволяют оформить онлайн-кредиты по довольно простой анкете. И чтобы их получить, нужно знать лишь данные паспорта. А счет для получения средств можно указать любой. То есть, даже если в МФО оформят кредит на его имя в обход бюро кредитных историй, свою правоту можно будет легко доказать в суде. Если на момент выдачи займа у вас стоял запрет на кредиты, то никто не вправе требовать с вас деньги. При этом если вам потребовались деньги, можно будет подать заявление на том же портале госуслуг - и запрет снимут через 10 дней.

В ЦБ и коммерческих банках с идеей в принципе согласны. Но в ближайшее время будут обсуждать нюансы с профильными ведомствами, пишет РБК. Главное - чтобы законопроект принес заемщикам пользу, а не дополнительную головную боль.