Регионы России представят свои инновационные проекты на ПМЭФ-2021

На выставочной экспозиции Петербургского международного экономического форума будут представлены наиболее передовые инновационные проекты, которые реализуют в регионах России.

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), которая объединяет 17 наиболее сильных в инновационном отношении субъектов Российской Федерации, представит на своем стенде инвестиционные проекты за 2020–2021 годы.

Ленинградская область пригласит посетителей познакомиться с крупнейшими экспортно ориентированными проектами в области промышленности и рекреации, а также с портовыми проектами. На стенде традиционно состоятся торжественные церемонии подписания более 20 инвестиционных соглашений.

Стенд «Большая Сибирь» объединит десять регионов Сибирского федерального округа. На едином стенде будут представлены лучшие, зачастую уникальные проекты развития, которые дают мощный импульс роста не только региональным экономикам, но и экономике страны в целом.

В 2021 году Калуга отмечает 650-летие, на ПМЭФ регион представит инновационный и инфраструктурный потенциал территории: промышленные площадки, международные логистические маршруты, цифровые проекты, а также продукцию мирового уровня от ведущих предприятий.

Лидирующий в социально-экономическом развитии регион России – Республика Татарстан – презентует на стенде свои инновационные проекты и инфраструктуру.

Новгородская область показывает весомые результаты развития, за пять лет она поднялась на 42 позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов. На стенде региона можно будет совершить виртуальную прогулку #впередвпрошлое и своими глазами увидеть, как идут рука об руку история и будущее. На стенде будут представлены передовые проекты, реализуемые в Новгородской области, истории успеха предприятий – лидеров страны в химической, деревообрабатывающей, пищевой и других видах промышленности.

Тверская область представит информацию о своих территориях перспективного развития по всем направлениям: промышленные и технопарки, девелоперские проекты, зоны туристической направленности.

Погрузившись в атмосферу, созданную на выставочной площадке Рязанской области на ПМЭФ-2021, посетители смогут с пользой и удовольствием оценить гостеприимство рязанцев, познакомиться с научными, инновационными и промышленными достижениями, достопримечательностями Рязанского края, его туристическим и инвестиционным потенциалом.

Первый в России частный город Доброград и свободную экономическую зону представит Владимирская область. Гости ПМЭФ смогут познакомиться с одной из крупнейших компаний по переработке леса, а также с проектом в области тяжелой промышленности – ярким примером реализации иностранного инвестиционного проекта на исторической Муромской земле.

Павильон Краснодарского края на Форуме станет привлекательной локацией для презентации наиболее перспективных инвестиционных проектов региона. В состав экспозиции войдет презентационно-деловая зона, где посетители познакомятся с весомым инвестиционным потенциалом Краснодарского края и принять участие в насыщенной деловой программе, посвященной актуальным темам экономической повестки. Поблизости расположится уже ставший традиционным ресторан кубанской кухни, где гости смогут отведать изысканные блюда, приготовленные из натуральных фермерских продуктов из Краснодарского края, а также стать участниками увлекательных дегустаций высококачественных кубанских вин, проводимых профессиональным сомелье.

Информация об уникальных продуктах и инвестиционных проектах других регионов страны, принимающих участие в выставке Форума, будет дополняться и публиковаться на официальном сайте ПМЭФ-2021 в разделе «Выставка».