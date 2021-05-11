Эксперт поставил под сомнение психическое здоровье 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе

Ильзат Галявиев.

Об Ильназе Галявиеве, устроившем стрельбу в казанской школе, известно очень мало. Разве что широко разошлась в сети фотография, которую он сделал перед бойней. Парень демонстрирует свое снаряжение, на поясе виден патронташ с патронами. Карманы оттопырены, возможно, в них спрятано оружие. Снимок называется "Бог". Внизу подпись: "Сегодня убью огромное количество биомусора". Мы попросили Елену Захарову, доцента кафедры возрастной психологии МГУ, охарактеризовать его.

Перед тем, как отправиться убивать, Галявиев сделал фото для соцсетей.

- Могу пока сказать одно: благополучный человек так себя не ведет. А какова причина неблагополучия, нужно разбираться, опираясь на достоверные сведения, а не на слухи. Это может быть проявлением болезни, расстройства. Ситуативное или глубокое, определят специалисты.

- На фото, которое убийца выложил перед тем, как пойти в школу, даже смотреть страшновато...

- Налицо демонстративность поведения, желание показать, какой он крутой и исключительный, обратить на себя внимание. Возможно, ему этого внимания не хватало. Плохо только, что он добился своего, ведь трагедия в Казани широко обсуждается. Психологи рекомендуют гасить подобные обсуждения, чтобы другим не повадно было. Чтобы знали: такой способ привлечь внимание не работает.

- Говорят, что у него не ладилось с учителями и учениками, когда сам учился в школе. Это похоже на правду?

- Четыре года обиды не вынашивают. Зло всегда рождает зло. С другой стороны, все мы переживали ссоры с друзьями, трудности, отсутствие взаимности. Но здоровая психика позволяет справиться с такими ситуациями. Тут вопрос в избирательности и субъективности восприятия. Такие люди, как этот молодой человек, видят только то, что хотят.

- Могло проявиться заболевание в 19 лет? Все-таки он уже школу окончил, поступил в колледж…

- Это чувствительный к такому дебюту возраст. Да и, возможно, это и не дебют был, мы же этого не знаем. Возможно, парень наблюдался у психиатра. Или наоборот, должен был наблюдаться, но не попал в поле зрение врачей- специалистов.

- Кажется, подобные срывы свойственны, скорее подросткам.

- Вовсе нет. Подростки инфантильны. А молодость – период самоопределения, когда нужно принимать решения, а человек, бывает, не готов. В 19 лет психика еще не устойчива.