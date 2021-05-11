Станислав Черчесов назвал задачу сборной России на Евро-2020

Станислав Черчесов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал цель нашей команды на Евро-2020. По его словам, надо двигаться постепенно, выполняя намеченное. Однако Черчесов отметил, что важный барьер для сборной – это выход из группы, попадание в плей-офф чемпионата Европы.

«Мы уже решили одну из своих плановых задач – объявили расширенный состав сборной. Дальше нужно, чтобы все были здоровы, приняли участие в сборе в Австрии, провели контрольные матчи и далее по списку, - рассказал Станислав Черчесов. – А дальше мы знаем с кем играем, когда играем, как он играет - какой силы соперник. Наша задача максимально подготовиться, чтобы первый барьер (преодолеть – прим. авт.) – это группа и так далее. А в этом барьере есть и подбарьеры: Бельгия, Финляндия и Дания. Как-то так философски я и отвечу».

Вместе с тем Черчесов, подчеркнул, что «я и перед чемпионатом мира говорил, что хочется победить и еще раз могу тоже самое сказать»: «Мы и тогда не были фаворитами, мы и сейчас не фавориты. Другое дело, что наступает день «икс», когда две команды стоят друг против друга. Все. Наша задача подготовить ребят, чтобы они показали свой максимум».

После завершения сбора в австрийском Нойштифте, который пройдет с 23 по 31 мая, сборная России сыграет контрольные матчи с Польшей (1 июня – во Вроцлаве) и с Болгарией (5 июня – в Москве). По словам Черчесова, это хорошие соперники: «Поляки в последнее время играют так, как нам надо - в пять (защитников), бельгийцы и финны тоже. Это самое главное. Уровень Польши вообще сопоставим с самыми сильными сборными Европы, после сбора это будет хорошая проверка. Ну, а болгары –та команда, которая нам подходит для проведения последней контрольной встречи перед Евро».

В групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). Из каждой группы в плей-офф выходят две первые команды, а кроме них дальше проходят четыре лучшие команды из числа тех, кто в 6 группах занял третьи места.